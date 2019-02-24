Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de feci

Trafik kazaları can almaya devam ediyor! Aşırı hız ve dikkatsizliğin yanısıra kötü hava koşulları da kazaların artmasında önemli rol oynuyor. Akşam saatlerinde Şile yolunda meydana gelen kazada ölü ve yaralılar var.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 24.02.2019 23:11 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 23:13
Çekmeköy'de feci kaza
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çekmeköy'de feci kaza

'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çekmeköy'de feci kaza

, saat 20.30 sıralarında Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Şile istikametinde meydana geldi.

Çekmeköy'de feci kaza

Ekiplerin çalışmaları sürüyor. İddiaya göre, seyir halinde 34 LU 5999 ve 34 ZT 4755 plakalı iki araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpıştı.

Çekmeköy'de feci kaza

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarında bulunan bir büfeye girerek durabildi.

Çekmeköy'de feci kaza

Savrulan araçlar o sırada orada bulunan Sönmez Aladağ'a çarptı.

Çekmeköy'de feci kaza

Aladağ olay yerinde hayatını kaybederken araçlardaki 3 kişi yaralandı.

BİZE ULAŞIN