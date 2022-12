Haberler Yaşam Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cemal Can Canseven hayatı ve kariyeri

Giriş Tarihi: 31.12.2022 17:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 17:26

2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuklarından bir tanesi Cemal Can Canseven oldu. İzmir doğumlu isim Selanik göçmeni olup sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken isimlerden bir tanesi oluyor. Oldukça fazla hayranı olan isim üniversiteyi İstanbul'da okumuştur. Survivor 2020 şampiyonu olan Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte 2023 O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Cemal Can Canseven hayatı ve kariyeri…