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Haberler Yaşam Cemile Şenel korkunç şekilde ölmüştü: 5 şüpheli şimdi yandı!
Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 12:10

Cemile Şenel korkunç şekilde ölmüştü: 5 şüpheli şimdi yandı!

İstanbul Sultangazi'de ailesinin 6 kez kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki Cemile Şenel'in geçen yıl 3 Eylül'de bir dairede silahla vurulduktan sonra kapısına bırakıldığı hastanede ölmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Cemile'yi 25 suç kaydı olan Nusret Tekin'in öldürdüğü saptandı. 5 arkadaşın maksatlarının başka bir adamı öldürmek olduğu fakat yanlışlıkla silahtan çıkan kurşunla Şenel'in vurulduğu belirlendi. Talihsiz kızın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda 5 şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Cemile Şenel korkunç şekilde ölmüştü: 5 şüpheli şimdi yandı!

İstanbul Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde 3 Eylül günü, dehşet dolu bir olay meydana geldi. 5 arkadaşı ile birlikte bir evde oturan Cemile Şenel, çıkan bir tartışmanın ardından tabancayla vuruldu.

Cemile Şenel korkunç şekilde ölmüştü: 5 şüpheli şimdi yandı!

Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" diyerek Şenel'i hastanede bırakıp kaçtı. Hastanenin kamera kayıtları incelendi. Cemile'yi hastaneye getiren kişi Ramazan Rohani Çakın'dı. Polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

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Cemile Şenel korkunç şekilde ölmüştü: 5 şüpheli şimdi yandı!

Çakın ilk ifadesinde, "Kadını yaralı olarak yolda buldum. Bir araba durdurup hastaneye götürdüm" diye ifade verdi. Polisler Çakın'ın Cemile'yi bulduğunu söylediği Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde araştırma yapmaya başladı.

Cemile Şenel korkunç şekilde ölmüştü: 5 şüpheli şimdi yandı!

ÖZEL IŞIK İZLERİ AYDINLATTI

Caddedeki esnafla yapılan görüşmeler ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, Cemile'nin tam olarak hangi noktada otomobile bindiği tespit edildi.

Cemile Şenel korkunç şekilde ölmüştü: 5 şüpheli şimdi yandı!

O noktada belli belirsiz kan izleri vardı. İzleri takip eden polis bir apartmanın girişine ulaştı. Apartmanın içinde hiç kan izi yoktu. Özel ışık kullanılarak temizlenmiş kan izleri görüntülendi.

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