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Cemile Şenel korkunç şekilde ölmüştü: 5 şüpheli şimdi yandı!
Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:10
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
12:10
Cemile Şenel korkunç şekilde ölmüştü: 5 şüpheli şimdi yandı!
İstanbul Sultangazi'de ailesinin 6 kez kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki Cemile Şenel'in geçen yıl 3 Eylül'de bir dairede silahla vurulduktan sonra kapısına bırakıldığı hastanede ölmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Cemile'yi 25 suç kaydı olan Nusret Tekin'in öldürdüğü saptandı. 5 arkadaşın maksatlarının başka bir adamı öldürmek olduğu fakat yanlışlıkla silahtan çıkan kurşunla Şenel'in vurulduğu belirlendi. Talihsiz kızın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda 5 şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.