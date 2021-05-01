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Giriş Tarihi: 29.04.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:16

nasıl ve nereden alınır? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında ?

Yurtta 17 günlük sokağa çıkma yasağı başlıyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler tarafından cenaze izin belgesi alma detayları sorgulanıyor. genelgesine göre cenazesi olan vatandaşların defin işlemleri için almaları gerekiyor. Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla "Cenaze İzin Hizmeti" seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Buna göre; Cenaze izni nasıl ve nereden alınır? ?

Cenaze izni nasıl ve nereden alınır? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?

Hafta içi ve hafta sonunu kapsayan tam kapanma sokağa çıkma yasağında cenaze izin işlemleri sorgulanıyor. , 81 il valiliğine kısıtlamadan muaf personel için görev belgesi düzenlenmesi şartlarını içeren bir genelge gönderdi. Cenazesi olan vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. Gelen son duyuruya göre, için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklemesi uygulamasından vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek. Cenaze izni nasıl ve nereden alınır? ?

Cenaze izni nasıl ve nereden alınır? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?

CENAZE İZNİ NASIL ALINIR?

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla elektronik ortamda "cenaze izin hizmeti"ne de seyahat izni başvurusundan ayrı ulaşılabilecek. için başvuru sırasında vatandaşların elektronik ortamda "ölüm belgesi" yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi.

Cenaze izni başvuru konusunun doğruluğu, ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonlarıyla teyit edilecek.

CENAZE DURUMLARINDA NE YAPILACAK? CENAZESİ OLANLAR YASAKTAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kısıtlamadan muaf personel için görev belgesi düzenlenmesi şartlarını içeren bir genelge gönderdi.

Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi.

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Cenaze izni nasıl ve nereden alınır? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında cenazesi olanlar yasaktan muaf mı?

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla "Cenaze İzin Hizmeti" seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca için başvuru esnasında vatandaşların elektronik ortamda "Ölüm Belgesi" yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.

CENAZE İŞLEMLERİNDE SEYAHAT İZİN BELGESİ ZORUNLU MU?

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

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