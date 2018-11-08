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Giriş Tarihi: 08.11.2018 18:07 Güncelleme Tarihi: 08.11.2018 19:13
Cenaze namazında dehşet anları

'un Görele ilçesinde, bir akrabasının na katılan cami avlusunda husumetlisi H.A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Cenaze namazında dehşet anları

Olay, ilçenin Kumyalı Mahallesi Hasanağa Merkez Camisi bahçesinde meydana geldi.

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Cenaze namazında dehşet anları

İlçede bir akrabasının cenaze törenine katılan ile aralarında husumet olduğu öne sürülen H.A. arasında tartışma çıktı.

Cenaze namazında dehşet anları

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. belinden çıkardığı tabancayı 'na yönelterek ateş etti.

Cenaze namazında dehşet anları

Yaralanan Sinirlioğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze namazında dehşet anları

. İlk müdahalenin ardından Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sinirlioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze namazında dehşet anları

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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