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Haberler Yaşam Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 11:47

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe geçen Süleymanoğlu, olimpiyatlarda dünya rekoru kırmıştı. Filmin konusu, çekildiği yerler ve oyuncu kadrosu film severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte filme dair ayrıntılı bilgiler

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

TRT1 ekranlarında bu akşam Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu yayınlanacak. Biyografi türündeki film, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran ''Cep herkülü'' lakaplı efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Bir başarı öyküsünü ele alan yapımı daha önce izlemeyenler veya tekrar izlemek isteyenler, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerleri merak ediyor. Peki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Bulgaristan, Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Bulgaristan'daki çekimler Kırcali, Momçilgrad ve Sofya'da gerçekleşti.

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

2019 yılında vizyona giren film, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor.

İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, ünlü sporcunun acıklı hikayesine değiniliyor.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

NAİM FİLMİ OYUNCULARI

Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandırdığı filmin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle;

Yetkin Dikinciler

Selen Öztürk

Gürkan Uygun

Uğur Güneş

İsmail Hacıoğlu

Renan Bilek

Bülent Alkış

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir.

Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkül'ü olarak anılan Naim Süleymanoğlu, Türk Süpermen adıyla da anılır.

Haltere 1977 yılında on yaşındayken başlayan Naim Süleymanoğlu, on beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı.

Kariyeri boyunca üç altın olimpiyat madalyası, yedi dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, 1984 yılında henüz 16 yaşındayken silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

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