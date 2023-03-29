Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe geçen Süleymanoğlu, olimpiyatlarda dünya rekoru kırmıştı. Filmin konusu, çekildiği yerler ve oyuncu kadrosu film severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte filme dair ayrıntılı bilgiler