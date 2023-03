Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu ne? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kim?

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir.

Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkül'ü olarak anılan Naim Süleymanoğlu, Türk Süpermen adıyla da anılır.

Haltere 1977 yılında on yaşındayken başlayan Naim Süleymanoğlu, on beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı.

Kariyeri boyunca üç altın olimpiyat madalyası, yedi dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, 1984 yılında henüz 16 yaşındayken silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.