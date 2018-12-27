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Cep telefonu gaspçıları tutuklandı

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 17:25
Cep telefonu gaspçıları tutuklandı

'de parkta fotoğraf çeken 2 lise öğrencisinin cep telefonlarını gasbettikleri ileri sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Atatürk Parkı'nda fotoğraf çeken A.U.A. ve O.A, 5 kişi tarafından darbedildikten sonra bıçak zoruyla telefonlarının gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Cep telefonu gaspçıları tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerin ifadeleri üzerine başlattığı çalışmada şüphelilerin A.Y. (19) ve B.C.K. (19) ile 18 yaşından küçük F.M, E.Ö. ve H.İ.A. olduğunu belirledi.

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Cep telefonu gaspçıları tutuklandı

Zanlılar, ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaşları küçük şüpheliler, Müdürlüğüne götürüldü.

Cep telefonu gaspçıları tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ile B.C.K, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tekme atarak saldırmak istedi.

Cep telefonu gaspçıları tutuklandı

Diğer üç şüpheli de Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Zanlılardan A.Y, F.M. ve H.İ.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.C.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer iki zanlı serbest bırakıldı.

Cep telefonu gaspçıları tutuklandı

Zanlıların emniyetteki ifadeleri doğrultusunda, çalıntı telefonlardan birisinin bir işyeri tarafından satıldığı ortaya çıktı. Telefonu alan iş yeri sahibine de "çalıntı mal almaktan" işlem yapıldı.

Cep telefonu gaspçıları tutuklandı
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