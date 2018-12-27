Diğer üç şüpheli de Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Zanlılardan A.Y, F.M. ve H.İ.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.C.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer iki zanlı serbest bırakıldı.