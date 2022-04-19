Haberler Yaşam Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek? Ucuz cep telefonlarına ÖTV matrahı düzenlemesi!

Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 09:06

Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek? Ucuz cep telefonlarına ÖTV matrahı düzenlemesi!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre; cep telefonlarında ötv matrahı değişti. Bu durumla beraber lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelmesi bekleniyor. Hal böyleyken ise "Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Peki, Cep telefonu ÖTV matrahı düzenlemesi nedir, vergi indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek? İşte tüm detaylar...