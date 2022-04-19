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Haberler Yaşam Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek? Ucuz cep telefonlarına ÖTV matrahı düzenlemesi!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 09:06

Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek? Ucuz cep telefonlarına ÖTV matrahı düzenlemesi!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre; cep telefonlarında ötv matrahı değişti. Bu durumla beraber lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelmesi bekleniyor. Hal böyleyken ise "Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Peki, Cep telefonu ÖTV matrahı düzenlemesi nedir, vergi indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek? İşte tüm detaylar...

Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek? Ucuz cep telefonlarına ÖTV matrahı düzenlemesi!

Cep telefonu ÖTV matrahı düzenlemesi ile gözler düşük fiyatlı ucuz telefonlardaki fiyat indirimine çevrildi. Karara göre; Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 olurken piyasaları takip eden binlerce kişi "Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek?" sorularına yanıt arıyor. Yeni düzenleme ile alt vergi dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu. İşte ÖTV indirimi sonrası telefon fiyatları son durumu...

Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek? Ucuz cep telefonlarına ÖTV matrahı düzenlemesi!

CEP TELEFONU ÖTV MATRAHI DÜZENLEMESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.

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Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek? Ucuz cep telefonlarına ÖTV matrahı düzenlemesi!

CEP TELEFONU FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.

Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek? Ucuz cep telefonlarına ÖTV matrahı düzenlemesi!

ÜST FİYAT SINIRI 1500 LİRAYA YÜKSELDİ

Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor. Önceki düzenlemeye göre 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 liraya yükseltildi.

Cep telefonu ÖTV indirimi mi geldi, fiyatlar düştü mü, ne zaman düşecek? Ucuz cep telefonlarına ÖTV matrahı düzenlemesi!

3 BİN LİRA ÜZERİNE YÜZDE 50 VERGİ

Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak.

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