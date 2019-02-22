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Ceplerinde para olmadan 7 gezdiler

Kendilerine doğal ortamda yeni bir yaşam alanı oluşturabilme hayaliyle 9 ay önce Almanya'dan yola çıkan ve kendi ülkeleri de dahil 7 ülkeyi gezen çiftin yolu, Türkiye'den de geçti.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 15:35
Ceplerinde para olmadan 7 ülke gezdiler

Kendilerine doğal ortamda yeni bir yaşam alanı oluşturabilme hayaliyle 9 ay önce Almanya'dan yola çıkan ve kendi ülkeleri de dahil 7 ülkeyi gezen çiftin yolu, Türkiye'den de geçti.

Ceplerinde para olmadan 7 ülke gezdiler

Almanya'da şehir yaşamının stresinden bıkan ve hayatlarında köklü bir değişim yapmak isteyen Mika ve Uwe Nagel çifti, ani bir kararla önce başkent Berlin'deki düzenlerini geride bırakarak Bavyera eyaletindeki bir köye yerleşti.

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Ceplerinde para olmadan 7 ülke gezdiler

Burada bir süre yaşayan gezgin çift, doğada yaşayabilecekleri en güzel yeri bulma hayaliyle dünya turuna çıktı.

Ceplerinde para olmadan 7 ülke gezdiler

Ceplerinde tek kuruşları olmadan yolculuk yapan Nagel çifti, gittikleri ülkelerde ev temizliğinden çatı tamirine kadar çeşitli işler yaparak kendilerini misafir eden kişilere yardımcı oldu, böylece kalacak yer, yemek ve duş gibi ihtiyaçlarını karşıladı.

Ceplerinde para olmadan 7 ülke gezdiler

Gittikleri yerlerde zaman zaman kısa süreli işler bularak çalışan çift, ihtiyaç olması halinde kazançlarını ulaşım masrafları için harcıyor.

Ceplerinde para olmadan 7 ülke gezdiler

Eşiyle birlikte Bulgaristan'ı gezdikten sonra Türkiye'ye gelen Mika Nagel, ülkedeki son durakları Gaziantep'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya, Polonya, Çekya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'yı gezdiklerini söyledi. Nagel, "Aslında amacımız dünyadaki tüm insanların aynı olduğunu göstermek.

Ceplerinde para olmadan 7 ülke gezdiler

Aramızda hiçbir fark yok. Aslında bütün insanlar bu harika dünyada tek bir ailedir." dedi.

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