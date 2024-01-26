Çerez kralı stajyeri hamile bıraktı! DNA testi sonucunu görünce bakın ne yaptı!

Birkaç kez denediği genç kadını para ile vazgeçiremeyince silahla ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Cengiz E. Adli Tıp Kurumu raporuna göre yüzde 99.99 baba çıktığı tebliğ edildi. Biyolojik babalara karşı adeta savaş açan avukat Varol Turbay, Gaziantepli iş adamına babalığı benimsemediği için ayrıca bir babalık davası açıldığını açıkladı.