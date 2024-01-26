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Çerez kralı stajyeri hamile bıraktı! DNA testi sonucunu görünce bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
10:33
Çerez kralı stajyeri hamile bıraktı! DNA testi sonucunu görünce bakın ne yaptı!
Çerez kralı olarak bilinen Gaziantepli evli ve üç çocuk babası iş insanı Cengiz E. iddialara göre stajyer E.M. ile ilişki yaşadı. Cengiz E.'nin çocuğunu dünyaya getiren genç kadın, evlenme vaadi ile kandırıldığını belirtip dava açtı. DNA testi sonucunu gören çerez kralı ise bakın ne yaptı. İşte yasak aşkın detayları