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Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 10:33

Çerez kralı stajyeri hamile bıraktı! DNA testi sonucunu görünce bakın ne yaptı!

Çerez kralı olarak bilinen Gaziantepli evli ve üç çocuk babası iş insanı Cengiz E. iddialara göre stajyer E.M. ile ilişki yaşadı. Cengiz E.'nin çocuğunu dünyaya getiren genç kadın, evlenme vaadi ile kandırıldığını belirtip dava açtı. DNA testi sonucunu gören çerez kralı ise bakın ne yaptı. İşte yasak aşkın detayları

Çerez kralı stajyeri hamile bıraktı! DNA testi sonucunu görünce bakın ne yaptı!

Gaziantepli iş insanı milyarder Cengiz E., İzmirli 22 yaşındaki E.M.'yi yasak aşk sonrası hamile bıraktı. Yeni Asır'ın haberine göre; evli ve 3 çocuk babası olduğunu gizleyen Cengiz E'den İzmirli sevgilisi bir çocuk dünyaya getirdi. Ancak milyarder iş insanı bu çocuğu kabul etmedi.

Çerez kralı stajyeri hamile bıraktı! DNA testi sonucunu görünce bakın ne yaptı!

Evlenme vaadi ile kandırıldığını belirterek mahkemeye başvuran genç kız oğlu için babalık davası açtı. Mahkeme Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iş insanı Cengiz E'nin yakalanarak DNA testine götürülmesinin talimatını verdi.

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Çerez kralı stajyeri hamile bıraktı! DNA testi sonucunu görünce bakın ne yaptı!

Ancak iş insanı Cengiz E. bir türlü bunulup DNA testine götürülemiyordu. Yaklaşık 1 milyarın üstünde mal varlığı olduğu ileri sürülen iş insanı Cengiz E'nin DNA testi alınması için baba avcısı avukat Varol Turbay büyük mücadelesi sonrası 3 yılda örnek alındı.

Çerez kralı stajyeri hamile bıraktı! DNA testi sonucunu görünce bakın ne yaptı!

SONUÇ ÇIKTI: YÜZDE 99.99 BABASI!
İzmir Karşıyakalı üniversite öğrencisi E.M'den bir çocuk dünyaya getiren evli üç çocuk babası, Cengiz E.den alınan DNA sonucu geçtiğimiz günlerde çıktı ve mahkemeye gönderildi.

Çerez kralı stajyeri hamile bıraktı! DNA testi sonucunu görünce bakın ne yaptı!

Birkaç kez denediği genç kadını para ile vazgeçiremeyince silahla ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Cengiz E. Adli Tıp Kurumu raporuna göre yüzde 99.99 baba çıktığı tebliğ edildi. Biyolojik babalara karşı adeta savaş açan avukat Varol Turbay, Gaziantepli iş adamına babalığı benimsemediği için ayrıca bir babalık davası açıldığını açıkladı.

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