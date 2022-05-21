Haberler Yaşam Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir? 21 Mayıs 1864’te ne oldu? 158. yılında anılıyor!

Giriş Tarihi: 21.05.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 17:21

Büyük Çerkes sürgünü ve soykırımı olarak geçen olay 158. Yıldönümünde anılıyor. Kısaca Çarlık Rusya baskıları ile sürülen Çerkeslerin bu süreçlerini ifade eden 21 Mayıs 1864 tarihi genişi coğrafyalarda anılmaya devam ediyor. Gözler tarih sayfalarına dönerken Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir? Sorusu günün anlam ve önemini idrak etmek açısından yanıt aramaya devam ediyor. 600 bin ila 900 bin arasında kişiyi kapsayan bu soykırım olayının tarihçesini öğrenmek isteyenler 21 Mayıs 1864'te ne oldu? Sorusunu soruyor. Peki, Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir, neden oldu? 21 Mayıs 1864'te ne oldu? İşte cevaplar…