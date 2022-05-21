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Haberler Yaşam Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir? 21 Mayıs 1864’te ne oldu? 158. yılında anılıyor!
Giriş Tarihi: 21.05.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 17:21

Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir? 21 Mayıs 1864’te ne oldu? 158. yılında anılıyor!

Büyük Çerkes sürgünü ve soykırımı olarak geçen olay 158. Yıldönümünde anılıyor. Kısaca Çarlık Rusya baskıları ile sürülen Çerkeslerin bu süreçlerini ifade eden 21 Mayıs 1864 tarihi genişi coğrafyalarda anılmaya devam ediyor. Gözler tarih sayfalarına dönerken Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir? Sorusu günün anlam ve önemini idrak etmek açısından yanıt aramaya devam ediyor. 600 bin ila 900 bin arasında kişiyi kapsayan bu soykırım olayının tarihçesini öğrenmek isteyenler 21 Mayıs 1864'te ne oldu? Sorusunu soruyor. Peki, Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir, neden oldu? 21 Mayıs 1864'te ne oldu? İşte cevaplar…

Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir? 21 Mayıs 1864’te ne oldu? 158. yılında anılıyor!

Çerkes Sürgünü ve Soykırımı isimleriyle anılan tarihi olay 158. Yıldönümünde unutulmadı. Uzun yollar, hastalıklar, açlık ve susuzluk ile mücadele eden Çerkezler 21 Mayıs 1864 tarihini unutmuyor. Bu noktada günün en çok sorulan soruları arasında 21 Mayıs 1864'te ne oldu? Sorusu var. Müthiş bir insan topluluğunun yurtlarından sürülmesine sebep olan olay hakkında Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir? Sorusu yanıt arıyor. Peki, Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir, neden oldu? 21 Mayıs 1864'te ne oldu? İşte detaylar…

Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir? 21 Mayıs 1864’te ne oldu? 158. yılında anılıyor!

21 MAYIS 1864'TE NE OLDU?

21 Mayıs 1864 tarihinde Çerkesler kadın-erkek, genç-yaşlı, çocuk fark etmeksizin Çarlık Rusya tarafından topraklarından sürüldü. 600 bin ila 900 bin kişi sürgün sırasında hayatını kaybetti.

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Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir? 21 Mayıs 1864’te ne oldu? 158. yılında anılıyor!

ÇERKES SÜRGÜNÜ VE SOYKIRIMI NEDİR?

Çerkes Sürgünü ve soykırımı 300 yıl süren Kafkas - Rus savaşlarının sona ermesi ve Kuzey Kafkas halklarının sürgüne yollanma sürecidir. 21 Mayıs 1864 tarihinden sonra Çerkes toplulukları dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmıştır.

Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir? 21 Mayıs 1864’te ne oldu? 158. yılında anılıyor!

Sürgün sırasında sayıları akıl almaz derecede fazla olan insan toplulukları hayatını kaybetmiştir. Hayatta kalmayı başaranlar sürüldükleri topraklarda hastalık, açlık ve yoksulluk gibi problemlerle karşı karşıya kalmışlardır.

Çerkes Sürgünü ve Soykırımı nedir? 21 Mayıs 1864’te ne oldu? 158. yılında anılıyor!

Sürgün yolunda çekilen çileler, yolda hayatını kaybeden ve hastalananların feci durumları Trabzon'daki Rus konsolosunun, tehcir işlerini idare etmekte olan General Katraçef'e yazdığı raporda şöyle anlatılır:

Türkiye'ye gitmek üzere Batum'a 70.000 Çerkes geldi. Bunlardan vasati olarak günde 7 kişi ölüyor. Trabzon'a çıkarılan 24.700 kişiden şimdiye kadar 19.000 kişi ölmüştür. Şimdi orada bulunan 63.900 kişiden her gün 180-250 kişi ölmektedir. Samsun civarındaki 110.000 kişi arasında her gün vasati 200 kişi can veriyor. Trabzon, Varna ve İstanbul'a götürülen 4650 kişiden de günde 40-60 kişinin öldüğünü haber aldım.

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