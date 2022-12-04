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Çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitmiş: Çırağan Sarayı'ndaki kareler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 04.12.2022 12:22
Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
12:22
Çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitmiş: Çırağan Sarayı'ndaki kareler ortaya çıktı!
Yalova'da devre mülk sahiplerini, yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandıran 26 şüpheli operasyonla yakalandı. Çete lideri Ramazan T.'nin helikopter ile gittiği Çırağan Sarayı'nda kız arkadaşına evlenme teklif ettiği ortaya çıktı. İşte vurgunun detayları…