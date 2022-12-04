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Haberler Yaşam Çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitmiş: Çırağan Sarayı'ndaki kareler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 04.12.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 12:22

Çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitmiş: Çırağan Sarayı'ndaki kareler ortaya çıktı!

Yalova'da devre mülk sahiplerini, yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandıran 26 şüpheli operasyonla yakalandı. Çete lideri Ramazan T.'nin helikopter ile gittiği Çırağan Sarayı'nda kız arkadaşına evlenme teklif ettiği ortaya çıktı. İşte vurgunun detayları…

Çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitmiş: Çırağan Sarayı’ndaki kareler ortaya çıktı!

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devre mülk sahiplerini, yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitmiş: Çırağan Sarayı’ndaki kareler ortaya çıktı!

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerinin çok sayıda kişiye devre mülk satışı yapabilme adına kredi çektirdiği ve bu paralara el koyduğu belirlendi.

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Çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitmiş: Çırağan Sarayı’ndaki kareler ortaya çıktı!

Harekete geçen ekipler, cuma günü düzenlenen operasyonla 26 çete üyesini yakalayıp, gözaltına aldı.

Çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitmiş: Çırağan Sarayı’ndaki kareler ortaya çıktı!

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.


Çete lideri evlilik teklifine helikopterle gitmiş: Çırağan Sarayı’ndaki kareler ortaya çıktı!

Gözaltına alınanlardan çete lideri olduğu değerlendirilen Ramazan T.'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerdeki lüks yaşamı dikkat çekti.

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