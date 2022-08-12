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Haberler Yaşam Çeyiz düzenler kaçırmasın: ŞOK aktüel ürünlerde elektronik çeyiz seti sürprizi! 1.799 TL’ye 6 taksit imkanıyla 13-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!
Giriş Tarihi: 12.08.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 11:46

Çeyiz düzenler kaçırmasın: ŞOK aktüel ürünlerde elektronik çeyiz seti sürprizi! 1.799 TL’ye 6 taksit imkanıyla 13-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel kataloğu ile teknolojik aletlerden bisiklete kadar birçok üründe dev indirimler müşterilerini bekliyor olacak. Bu haftanın en dikkat çeken fırsat ürünü ise elektronik çeyiz seti oldu. Çeyiz hazırlığı yapan çiftlerin büyük ilgi göstereceği elektronik çeyiz seti, 1.799 TL'den satışa sunulacak. Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak indirimlerden faydalanmak isteyenler, ŞOK aktüel kataloğu incelemesi yapıyor. İşte 13-16 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve dikkat çeken elektronik çeyiz setine ilişkin detaylar…

Çeyiz düzenler kaçırmasın: ŞOK aktüel ürünlerde elektronik çeyiz seti sürprizi! 1.799 TL’ye 6 taksit imkanıyla 13-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!

Şok aktüel ürünler kataloğu, bu hafta sonu da indirimli ürünlerle dolu! Her hafta raflarını fırsat ürünleriyle yenileyen ŞOK'ta bu hafta; elektronik çeyiz seti büyük ilgi gördü. Çeyiz hazırlığında olan çiftlerin dikkatini çeken elektronik çeyiz seti içerisinde arasında tost makinesi, elektrikli cezve, porselen demlikli çay makinesi ve blender yer alıyor. 1.799 TL'den satışa sunulacak olan elektronik çeyiz setini incelemek isteyenler, ŞOK aktüel ürünler kataloğu araştırması yapıyor. İşte 13-16 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile haftanın indirimleri;

Çeyiz düzenler kaçırmasın: ŞOK aktüel ürünlerde elektronik çeyiz seti sürprizi! 1.799 TL’ye 6 taksit imkanıyla 13-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!
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Çeyiz düzenler kaçırmasın: ŞOK aktüel ürünlerde elektronik çeyiz seti sürprizi! 1.799 TL’ye 6 taksit imkanıyla 13-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!
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