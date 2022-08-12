Çeyiz düzenler kaçırmasın: ŞOK aktüel ürünlerde elektronik çeyiz seti sürprizi! 1.799 TL’ye 6 taksit imkanıyla 13-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel kataloğu ile teknolojik aletlerden bisiklete kadar birçok üründe dev indirimler müşterilerini bekliyor olacak. Bu haftanın en dikkat çeken fırsat ürünü ise elektronik çeyiz seti oldu. Çeyiz hazırlığı yapan çiftlerin büyük ilgi göstereceği elektronik çeyiz seti, 1.799 TL'den satışa sunulacak. Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak indirimlerden faydalanmak isteyenler, ŞOK aktüel kataloğu incelemesi yapıyor. İşte 13-16 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve dikkat çeken elektronik çeyiz setine ilişkin detaylar…