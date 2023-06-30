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CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!
Giriş Tarihi: 30.06.2023 21:30
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
21:39
CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!
Gazeteci Merdan Yanardağ, terörist başına övgüler yağdırdığı için tutuklandı. CHP ise Yanardağ'a sahip çıktı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, terör sevici Yanardağ'ı ziyaret edeceklerini açıkladı. Heyette yer alacak isimler ise belli oldu. İşte detaylar...