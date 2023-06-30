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Haberler Yaşam CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!
Giriş Tarihi: 30.06.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 21:39

CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!

Gazeteci Merdan Yanardağ, terörist başına övgüler yağdırdığı için tutuklandı. CHP ise Yanardağ'a sahip çıktı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, terör sevici Yanardağ'ı ziyaret edeceklerini açıkladı. Heyette yer alacak isimler ise belli oldu. İşte detaylar...

CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!

CHP'nin fonlandığı TELE1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde skandal açıklamalar yapmıştı.

CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!

TELE1'deki canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Yanardağ hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

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CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!

"İroni yaptım" diyen Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. CHP ise bebek katilini öven Merdan Yanardağ'a sahip çıktı.

CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın serbest bırakılması için açık açık çağrı yaptı.

CHP sahip çıkmıştı: Terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret edecek isimler açıklandı!

TELE1'e konuk olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise "CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim.

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