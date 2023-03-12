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Haberler Yaşam CHP ve İBB'nin Tuzla'ya da çelme taktığı ortaya çıktı! Engellere rağmen onlarca proje onaylandı
Giriş Tarihi: 12.03.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 12:24

CHP ve İBB'nin Tuzla'ya da çelme taktığı ortaya çıktı! Engellere rağmen onlarca proje onaylandı

Tuzla'da riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması ve iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 4, İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte 4 olmak üzere toplam 8 ayrı dava açtı. Söz konusu projelere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da 2 ayrı dava açtı.

BARIŞ SAVAŞ
CHP ve İBB’nin Tuzla’ya da çelme taktığı ortaya çıktı! Engellere rağmen onlarca proje onaylandı

Tuzla Belediye ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde 2013'de Tuzla'nın risk haritası çıkartılarak, deprem için riskli yapı konutlarının tespiti yapıldı.

CHP ve İBB’nin Tuzla’ya da çelme taktığı ortaya çıktı! Engellere rağmen onlarca proje onaylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleri ile rezerv alan ilan edilen yerlerdeki yapı stoğunun yenilenme çalışmalarına hızlıca başlandı. Bu kapsamda Beşevler Mevki ile Penguen, Binevler, Marmardos, Ormet ve Tıpkent sitelerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor.

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CHP ve İBB’nin Tuzla’ya da çelme taktığı ortaya çıktı! Engellere rağmen onlarca proje onaylandı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın bire bir görüşmeleri ile 100 sitenin ise 60'ının projeleri onaylanırken, 40 siteyle görüşmeler sürüyor. Gölcük Depremi sonrası orta hasarlı olan 67 binadan 30'u yıkılarak yenisi yapılırken 10 bina güçlendirildi, geriye kalan 27 bina için tebligat gönderilerek boşaltılması süreci başladı.

CHP ve İBB’nin Tuzla’ya da çelme taktığı ortaya çıktı! Engellere rağmen onlarca proje onaylandı

İçmeler'de Milli Savunma Bakanlığı'ndan satın alınarak rezerv alan ilan edilen ve kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığı 20 bin metrekarelik bölgede yüzde 60 sosyal donatı, 708 sosyal konut, ilkokul ve ortaokul, bağlantı yolları yapılacak. Ayrıca bölgeye 70 bin metrekarelik devasa spor tesis alanı inşa edilecek. İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan projeye, Tuzla Belediyesi Meclisi'nin CHP'li ve İYİ Partili üyeleri ret oyu verdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da yürütmeyi durdurma davası açtı.

CHP ve İBB’nin Tuzla’ya da çelme taktığı ortaya çıktı! Engellere rağmen onlarca proje onaylandı

* Beşevler Mevkii ve çevresindeki 77 bin metrekarelik kentsel dönüşüm projesinin 30 bin metrekarelik bölümü konut, geri kalanı ise Millet Bahçesi ve yeşil alan olacak. TMMOB Şehir Plancıları Odasının yürütmeyi durdurma kararına karşın. Proje, rezerv alan ilan edilerek dönüşüm çalışmalarına başlandı.

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