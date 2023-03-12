CHP ve İBB’nin Tuzla’ya da çelme taktığı ortaya çıktı! Engellere rağmen onlarca proje onaylandı

Tuzla'da riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması ve iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 4, İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte 4 olmak üzere toplam 8 ayrı dava açtı. Söz konusu projelere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da 2 ayrı dava açtı.