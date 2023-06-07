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Haberler Yaşam CHP’li Başkan Zeydan Karalar'ın o talimatına tepki: Yerel seçimlerde millet hesabını sorar!
Giriş Tarihi: 07.06.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 16:40

CHP’li Başkan Zeydan Karalar'ın o talimatına tepki: Yerel seçimlerde millet hesabını sorar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden belediye otobüslerini geçirtmeyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sosyal medyadan tepkiler yağdı. AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden belediye otobüslerini geçirmemek ve bu yönde talimat vererek hemşehrilerimize tabiri caizse işkence çektirmek CHP zihniyetinin en net tezahürüdür" derken, vatandaşlar da "İyice şaşırdılar. Millete eziyet etmekten başka hamle yapmıyorlar. Devam etsinler bakalım. Yerel seçimlerde bunların hesabını millet sorar" paylaşımlarında bulundular.

MURAT KARAMAN
CHP’li Başkan Zeydan Karalar’ın o talimatına tepki: Yerel seçimlerde millet hesabını sorar!

SABAH Gazetesi'nin "Otobüslere köprüyü yasakladı" haberinin ardından Başkan Karalar'a sosyal medya üzerinden tepki mesajları yağdı...

CHP’li Başkan Zeydan Karalar’ın o talimatına tepki: Yerel seçimlerde millet hesabını sorar!

Sosyal medya hesabından "Belediyecilik; imar ve ihya, hizmet ve sevda işidir" diyen AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru şu paylaşımda bulundu: "Adana'mızı tüm bu hasletlere hasret bırakan, siyasi başarısızlıkları yüzünden adeta hemşehrilerimizden hesap soran bu bağlamda memleketimizi adeta kaderine terk eden ve basiretsiz bir belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sayın Zeydan Karalar maalesef inadından vazgeçmiyor.

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CHP’li Başkan Zeydan Karalar’ın o talimatına tepki: Yerel seçimlerde millet hesabını sorar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden belediye otobüslerini geçirmemek ve bu yönde talimat vererek hemşehrilerimize tabiri caizse işkence çektirmek CHP zihniyetinin en net tezahürüdür.

CHP’li Başkan Zeydan Karalar’ın o talimatına tepki: Yerel seçimlerde millet hesabını sorar!

Hiçbir siyasi ikbal ve hiçbir siyasi rekabet milletimize hizmet götürme noktasında belirleyici bir faktör olamaz, olmamalıdır.

CHP’li Başkan Zeydan Karalar’ın o talimatına tepki: Yerel seçimlerde millet hesabını sorar!

Hemşehrilerimizi siyasi çekişmeler sebebiyle devletimizin hizmetlerinden mahrum bırakmak kimsenin hakkı da haddi de değildir.

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