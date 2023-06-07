CHP’li Başkan Zeydan Karalar’ın o talimatına tepki: Yerel seçimlerde millet hesabını sorar!

Sosyal medya hesabından "Belediyecilik; imar ve ihya, hizmet ve sevda işidir" diyen AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru şu paylaşımda bulundu: "Adana'mızı tüm bu hasletlere hasret bırakan, siyasi başarısızlıkları yüzünden adeta hemşehrilerimizden hesap soran bu bağlamda memleketimizi adeta kaderine terk eden ve basiretsiz bir belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sayın Zeydan Karalar maalesef inadından vazgeçmiyor.

