CHP’li Başkan Zeydan Karalar’ın o talimatına tepki: Yerel seçimlerde millet hesabını sorar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden belediye otobüslerini geçirtmeyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sosyal medyadan tepkiler yağdı. AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden belediye otobüslerini geçirmemek ve bu yönde talimat vererek hemşehrilerimize tabiri caizse işkence çektirmek CHP zihniyetinin en net tezahürüdür" derken, vatandaşlar da "İyice şaşırdılar. Millete eziyet etmekten başka hamle yapmıyorlar. Devam etsinler bakalım. Yerel seçimlerde bunların hesabını millet sorar" paylaşımlarında bulundular.