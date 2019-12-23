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  • CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de yağmur altında "su kuyruğu"

'li belediyenin yönettiği 'de yağmur altında "su kuyruğu"

klasiklerinden birisi 'de yaşanıyor. 'daki "rüşvet" haberlerinin ateşi henüz soğumamışken ajanslara İzmir'den ilginç fotoğraflar düşmeye başladı. Milleti çöpe, susuzluğa, çamura ve çukura mahkum eden zihniyetin eseri olarak İzmir halkı yeni bir çileyi yaşıyor. Dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu. Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde vatandaşlara tankerle su veriliyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ellerinde bidonlarla tanker önünde sıraya girdi

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.12.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 17:33
CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de yağmur altında su kuyruğu

Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine dün akşamdan itibaren su verilemiyor.

CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de yağmur altında su kuyruğu

Onarım çalışmalar devam eden kesintinin 60 saat süreceği öngörülüyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ise ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor.

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CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de yağmur altında su kuyruğu

Sağanak yağış altında ellerindeki bidonlarla uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, yetkililere tepkilerini dile getirdi.

CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de yağmur altında su kuyruğu

Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Semti'nde yaşayan Rıdvan Yılmaz, dünden beri yaşadıkları nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek mahalle sakinlerinin tankerlerden su almak için uzun kuyruklarda beklediğini aktardı.

CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de yağmur altında su kuyruğu

Suyun insan hayatı için önemine değinen Yılmaz, 60 saatlik sürenin çok uzun olduğunu ve belediyenin en kısa sürede sorunu çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de yağmur altında su kuyruğu

Bu arada Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün, saat 00.00 ile bugün 16.00 arasında tutulan radar kayıtlarına göre, merkez ilçelerdeki en çok yağış, metrekareye 94 kilogramla Karabağlar'a düştü.

CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de yağmur altında su kuyruğu

Metrekare başına Buca'ya 59, Konak, Kemalpaşa ve Narlıdere'ye 50, Karşıyaka ve Bayraklı'ya 30 kilogram yağış düştü.

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