CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de yağmur altında "su kuyruğu"
CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de yağmur altında "su kuyruğu"
CHP klasiklerinden birisi İzmir'de yaşanıyor. Ankara'daki "rüşvet" haberlerinin ateşi henüz soğumamışken ajanslara İzmir'den ilginç fotoğraflar düşmeye başladı. Milleti çöpe, susuzluğa, çamura ve çukura mahkum eden zihniyetin eseri olarak İzmir halkı yeni bir çileyi yaşıyor. Dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu. Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde vatandaşlara tankerle su veriliyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ellerinde bidonlarla tanker önünde sıraya girdi