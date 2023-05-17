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Haberler Yaşam CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:11

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği yapan Millet İttifakı'nın listesinde yer alan bazı isimler büyük tepki çekmişti. Darbecilerin ve FETÖ'cülerin tamamının göreve iade edileceğini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli 1. sıradan milletvekili oldu. CHP Yalova 1. sıra adayı FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan da CHP'den meclise giren bir diğer isim oldu. CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp de meclise girdi. Konuralp geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi...

Ceyhan TORLAK
CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

"Kemalizm ırkçıdır" diyen eski FETÖ gazetesi Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkın CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan milletvekili olarak meclise girdi. CHP'nin 2020'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel Taşkın, 2008 yılında verdiği röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" söyleriyle hedef almıştı.

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

Taşkın, "Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor" demişti.

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CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

KUMPAS DAVALARININ TETİKÇİSİ OLDU
Taşkın, Tanıl Bora ile yazdığı "Sağ Kemalizm" başlıklı makalesinde de şu ifadeleri kullanmıştı: "Seçkinci, atavist (atacı) ve faşizan öğelerle eklemlenen otoriteryanizmi, etnisist-kültüralist açılımları belirgin milliyetçiliği düşünüldüğünde, Kemalizmin esasen sağcı olduğunu ileri sürmek de pekala mümkündür." Yüksel Taşkın 2014 yılında Hayat Tv'de katıldığı programda da, CHP'nin özellikle Baykal döneminde kendini yenilemediğini, CHP'nin HDP gibi yapılarla yan yana gelinebilecek bir ortamın oluşması gerektiğini söylemişti. Yüksel Taşkın'ın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarı olduğu da ortaya çıkmıştı.

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

TERÖRİST BAŞININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞAN ADAY MECLİSTE
CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı olan Okan Onur Konuralp meclise girmeyi başardı. Konuralp geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak CHP tabanının büyük tepkisini çekmişti.

CHP’nin FETÖ ve PKK sevici adayları mecliste: İşte o isimler!

FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALDI, MECLİSE GİRDİ
CHP Yalova 1. sıra adayı FETÖ'den yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılan eski Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan da CHP'den meclise giren bir diğer isim oldu.

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