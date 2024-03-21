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Çifte cinayet sonrası ziyafete gitmiş: Aslan gibi yaşadım paşalar gibi de yatacam
Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
09:31
Çifte cinayet sonrası ziyafete gitmiş: Aslan gibi yaşadım paşalar gibi de yatacam
Kan donduran olay 3 gün önce Batman'da yaşandı. Birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile yanındaki Rüknettin Özdemir'i (25), mesajlaştıkları iddiasıyla tabancayla öldüren Ramazan Baykara'nın, olaydan sonra gittiği lokantada yemek yediği ve çektirdiği fotoğrafa da 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Baykara, tutuklandı. Esra Yılmaz'ın annesinin sözleri ise yürekleri dağladı…