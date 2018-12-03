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Çığ altında kalan dağcı için umutlar bacağındaki platinde

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 03.12.2018 17:59 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 18:02
Çığ altında kalan dağcı için umutlar bacağındaki platinde

'nin Çamardı ilçesi 'nda dün tırmanış yaparken çığ altına kalan 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmaları devam ediyor.

Çığ altında kalan dağcı için umutlar bacağındaki platinde

Dağcı Karakoç'un bacağında bulunan platinden dolayı detektörlerle aranacağı öğrenildi.

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Çığ altında kalan dağcı için umutlar bacağındaki platinde

Eznevit mevkiinde üzerine çığ düşmesi sonucu ulaşılamayan Mustafa Kemal Karakoç için Erzurum, Malatya, Bursa, Samsun ve 'de bulunan , JAK, UMKE ve ekipleri dünden beri arama çalışmasına devam ediyor.

Çığ altında kalan dağcı için umutlar bacağındaki platinde

Demirkazık Dağ evinde bulunan ekipler helikopterlerle çığ yaşanan bölgeye sevk ediliyor. Çığ düşen bölgenin uzunluğunun 800 metreyi bulması nedeniyle ekipler uzun çubuklarla adım adım aranıyor.

Çığ altında kalan dağcı için umutlar bacağındaki platinde

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 17'ye kadar düştüğü bölgede bu gece kar yağışı da bekleniyor.

Çığ altında kalan dağcı için umutlar bacağındaki platinde

Basın sözcüsü Cavit Ünlü, ''Çığ düşen bölge vadi olduğu için arama çalışmalarında zorlanıyoruz. Dağcının bacağında bulunan platinle dedektör aracılığıyla arama yapılacak'' dedi.

Çığ altında kalan dağcı için umutlar bacağındaki platinde

Öte yandan Samsun'dan getirilen kadavra köpeği Aprek sabahın ilk ışıklarında aramaya katılacak. Ekipler soğuk hava nedeniyle hava kararmasıyla arama çalışmalarına yarına kadar ara verilecek.

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