Demirkazık dağı Eznevit mevkiinde üzerine çığ düşmesi sonucu ulaşılamayan Mustafa Kemal Karakoç için Erzurum, Malatya, Bursa, Samsun ve Niğde'de bulunan AFAD, JAK, UMKE ve AKUT ekipleri dünden beri arama çalışmasına devam ediyor.