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Haberler Yaşam Çığlık çığlığa yardım istedi! Antalya'da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması...
Giriş Tarihi: 05.10.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 11:30

Çığlık çığlığa yardım istedi! Antalya'da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması...

Antalya'da bir kadınla bir gencin ilginç ejder meyvesi tartışması karakolda son buldu. Kovalamacayla başlayan tartışmada çığlıkların havada uçuşması ve ikilinin ellerinde cep telefonuyla birbirlerini suçlama anları görüntülere yansıdı.

İHA
Çığlık çığlığa yardım istedi! Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması...

İlginç olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi 1238 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Fatma K, ile M. D. isimli kişi bir serada ortak ejder meyvesi üretim işine girdi.

Çığlık çığlığa yardım istedi! Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması...

İddiaya göre, 10 Haziran 2021 tarihinde M.D.'nin oğlu olduğunu söyleyen Doğan T. seraya gelip Fatma K'nin ödeme yapmadığını iddia ederek işin başına geçti.

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Çığlık çığlığa yardım istedi! Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması...

O tarihten bu yana ikili arasında ejder meyvesi ve sera konusunda tartışma yaşandığı ileri sürülürken, geçtiğimiz gün cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç tartışma ortalığı karıştırdı.

Çığlık çığlığa yardım istedi! Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması...

"LÜTFEN YAKLAŞMA, KORKUYORUM"

Birbirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda alan ikilide, Doğan T., Fatma K.'nın yanına giderek, "Şu anda can güvenliğim yok ve elinde çapayla bekleyen bir insan var.

Çığlık çığlığa yardım istedi! Antalya’da ilginç ‘ejder meyvesi’ tartışması...

Ben meyveleri alacağım, can güvenliğim olmadığı için görüntü alıyorum. Şimdi alıyorum meyveleri ama korkuyorum. Aynı zamanda buranın sahibi babamla da iletişime geçtim.

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