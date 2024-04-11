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Haberler Yaşam Cildi 1 gecede yeniliyor! Yatmadan önce bunu uygularsanız…
Giriş Tarihi: 11.04.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 15:38

Cildi 1 gecede yeniliyor! Yatmadan önce bunu uygularsanız…

Siz uyurken vücudunuzun sıfırlamak ve yenilemek için yaptığı o kadar çok şey var ki cildiniz de buna dahil. Dermatolog Dr. Helen M. Torok, "Tıpkı tüm vücudumuz gibi cildin de günlük bir ritmi var" dedi. "Geceleri onarır, gündüzleri korur. Cilt gün boyu oluşan hasarlardan dolayı kendini yenilemek için yoğun bir şekilde çalışır. Cilt hücreleriniz geceleri yenilenir ve gün boyunca vücudunuza zarar verebilecek yüksek seviyedeki kortizolden (stres hormonu) kurtulur.

Cildi 1 gecede yeniliyor! Yatmadan önce bunu uygularsanız…

Bu nedenle, cilt bakımından en etkili şekilde faydalanmak gece saatlerine özen göstermek önemlidir. Aslında bu, önceki gün cildinize yaptığınız her şeyi geri alma şansınızdır.

Cildi 1 gecede yeniliyor! Yatmadan önce bunu uygularsanız…

Dermatolog Dr. Sonia Badreshia, "UV'ye maruz kalma, kirlilik ve diğer çevresel stres faktörlerinden kaynaklanan hasarın onarımı, cildin kan akışının arttığı gece meydana gelir" dedi. "Bu aynı zamanda kolajen üretiminin arttığı ve zararlı serbest radikallerin etkisiz hale getirildiği zamandır." Dermatolog Dr. Blair Murphy-Rose şunları ekledi: "Geceleri cilt yenileme oranının iki katına çıktığına inanılıyor."

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Cildi 1 gecede yeniliyor! Yatmadan önce bunu uygularsanız…

UYURKEN CİLDİNİZ ÜRÜNLERİ DAHA İYİ EMER

Ürünler cildinizde geceleri ne kadar çok etki ederse etsin gerçekten etki edebilecek ürünler uygulayarak onu daha da verimli hale getirmeniz mümkün. Dr. Badreshia, "Eğer hedefe yönelik gece bakımı yapmıyorsanız, cildin doğal onarım mekanizmalarını destekleme fırsatını kaçırıyorsunuz demektir" dedi.

Cildi 1 gecede yeniliyor! Yatmadan önce bunu uygularsanız…

Dr. Murphy-Rose, "Gece cilt bakımı rutininiz onarımı ve yenilenmeyi kolaylaştırmalı" dedi. Dermatolog Dr. Claire Wolinsky, "Uyguladığınız gece cilt bakım ürünü, gece boyunca cildin nemini artırabilir veya siz dinlenirken hücre yenilenmesini sağlayabilir" dedi.

Cildi 1 gecede yeniliyor! Yatmadan önce bunu uygularsanız…

GECELERİ YAPMANIZ GEREKEN TEK BİR ŞEY VAR

Uzmanların her biri, gece cilt bakımında tartışılmaz en önemli olduğuna inandıkları şeyi açıkladı.

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