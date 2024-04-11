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Cildi 1 gecede yeniliyor! Yatmadan önce bunu uygularsanız…
Giriş Tarihi: 11.04.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
15:38
Cildi 1 gecede yeniliyor! Yatmadan önce bunu uygularsanız…
Siz uyurken vücudunuzun sıfırlamak ve yenilemek için yaptığı o kadar çok şey var ki cildiniz de buna dahil. Dermatolog Dr. Helen M. Torok, "Tıpkı tüm vücudumuz gibi cildin de günlük bir ritmi var" dedi. "Geceleri onarır, gündüzleri korur. Cilt gün boyu oluşan hasarlardan dolayı kendini yenilemek için yoğun bir şekilde çalışır. Cilt hücreleriniz geceleri yenilenir ve gün boyunca vücudunuza zarar verebilecek yüksek seviyedeki kortizolden (stres hormonu) kurtulur.