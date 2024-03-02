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SAYISAL LOTO 2 Mart Cumartesi çekilişi açıklanıyor! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 02.03.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
18:54
SAYISAL LOTO 2 Mart Cumartesi çekilişi açıklanıyor! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Milli Piyango Online üzerinden en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto 2 Mart Cumartesi çekilişi ile gündemde. MP TV canlı yayın ile takip edilen şans oyunu bilet sahiplerinin gündeminde. MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilen kazandıran numaralar bir bir ekrana yansıyor. Peki; Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor?