SAYISAL LOTO 2 Mart Cumartesi çekilişi açıklanıyor! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama

SÜPERSTAR NE KADAR KAZANDIRIR?

SüperStar'ın Çılgın Sayısal Loto'da olduğu gibi oyuncuya dağıtım oranı %55'tir.

Çılgın Sayısal Loto'da 6, 5+1, 5, 4, 3, 2 bilenlere ödül dağıtımı aynı kurallar ile devam ederken ,

SüperStar ile her bir kazanç kategorisinde bildiğin numaraların yanısıra Süperstar numarasını da bilirsen Çılgın Sayısal Loto kazancına ek SüperStar kazancı elde edersin.

Süperstar'lı oynanan bir Çılgın Sayısal Loto kolonu için hiçbir Çılgın Sayısal Loto numarasını tutturamasan bile sadece SüperStar numarasını tutturarak 25 TL ikramiye kazanırsın!