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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO 2 Mart Cumartesi çekilişi açıklanıyor! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 02.03.2024 18:54 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 18:54

SAYISAL LOTO 2 Mart Cumartesi çekilişi açıklanıyor! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango Online üzerinden en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto 2 Mart Cumartesi çekilişi ile gündemde. MP TV canlı yayın ile takip edilen şans oyunu bilet sahiplerinin gündeminde. MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilen kazandıran numaralar bir bir ekrana yansıyor. Peki; Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor?

SAYISAL LOTO 2 Mart Cumartesi çekilişi açıklanıyor! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş canlı takip ediliyor. 181 milyonu aşan büyük ikramiye 6 numara, Joker ve SüperStar ardında gizli. https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto sayfasında kontroller hız kazandı. İşte, Sayısal Loto 2 Mart Cumartesi çekilişinde sonuçlar...

SAYISAL LOTO 2 Mart Cumartesi çekilişi açıklanıyor! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama

2 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. 2 Mart Cumartesi çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar ekrana yansıyor.

İşte MP TV canlı yayın ve bilet sorgulama ekranı:

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SAYISAL LOTO 2 Mart Cumartesi çekilişi açıklanıyor! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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SAYISAL LOTO 2 Mart Cumartesi çekilişi açıklanıyor! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama

SÜPER STAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

SAYISAL LOTO 2 Mart Cumartesi çekilişi açıklanıyor! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları sorgulama

SÜPERSTAR NE KADAR KAZANDIRIR?

SüperStar'ın Çılgın Sayısal Loto'da olduğu gibi oyuncuya dağıtım oranı %55'tir.

Çılgın Sayısal Loto'da 6, 5+1, 5, 4, 3, 2 bilenlere ödül dağıtımı aynı kurallar ile devam ederken ,

SüperStar ile her bir kazanç kategorisinde bildiğin numaraların yanısıra Süperstar numarasını da bilirsen Çılgın Sayısal Loto kazancına ek SüperStar kazancı elde edersin.

Süperstar'lı oynanan bir Çılgın Sayısal Loto kolonu için hiçbir Çılgın Sayısal Loto numarasını tutturamasan bile sadece SüperStar numarasını tutturarak 25 TL ikramiye kazanırsın!

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