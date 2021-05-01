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Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor: 1 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonucu ve bilet soruglama
Giriş Tarihi: 01.05.2021 19:24 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 20:02

Çılgın belli oluyor: 1 Mayıs Sayısal Loto sonucu ve bilet soruglama

Bu haftanın son Çılgın için geri sayım sona eriyor. Online olarak oynanabilen ve koordinesinde gerçekleştirilen şans oyunu Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayın ile belli olacak. Bilet alan ve kazandıran numaraları merak eden şans oyunu tutkunları, sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar ile bilet sorgulama ekranı yer alıyor.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor: 1 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonucu ve bilet soruglama

1 Mayıs tarihli Çılgın açıklanıyor! tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişi her hafta şans oyunu tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Bugün, yani Cumartesi günü de Çılgın Sayısal Loto'nın çekiliş günleri arasında yer alıyor. 1 Nisan Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün yapılacak olan MPİ Youtube canlı yayını ile belli oluyor. 147 milyon 300 bin TL'yi aşan büyük ikramiye miktarı ile Sayısal Loto her geçen daha fazla ilgi topluyor. Peki, 1 Mayıs tarihli MPİ çekiliş sonuçları ekranına göre, Sayısal Loto çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar hangileri oldu? Aşağıda, 52 numaralı, 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor: 1 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonucu ve bilet soruglama

1 Mayıs sonuçları açıklandığı anda bu başlık içerisinde yer alacak

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
1 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak ve ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor: 1 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonucu ve bilet soruglama

çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor: 1 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonucu ve bilet soruglama

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SİTESİNDE YER ALAN BU OYUNA İLİŞKİN DETAYLAR ŞÖYLE

SEN SEÇ!

Sen seç, Online Çılgın 'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor: 1 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonucu ve bilet soruglama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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