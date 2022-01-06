Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çin Seddi filmi konusu ne, oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:38

Çin Seddi filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Macera, tarihi ve fantastik türünü ele alan filmde Garin, dünyamızın harikalarından bir olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfetmesini izleyeceğiz. Peki Çin Seddi filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Çin Seddi filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Çin Seddi filmi konusu ve oyuncuları filmi için geri sayım başladı. Tamamı Çin sınırları içinde çekilmiş en yüksek bütçeli film olan Çin Seddi, 150 milyon $'a yakın bir bütçeyle çekildi. Yimou Zhang'ın yönettiği film merakla bekleniyor. Peki Çin Seddi filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Çin Seddi filmi konusu ne, oyuncuları kim?

ÇİN SEDDİ KONUSU NEDİR?

William Garin, İsimsiz Düzen adıyla bilinen seçkin savaşçılardan oluşan gizli bir ordu tarafından esir alınan usta bir okçu ve savaşta yaralanmış bir paralı askerdir. Kale Şehri denilen çok büyük bir askeri ileri karakolda, insanlığı bugüne kadar inşa edilmiş en büyük savunma yapılarından biri olan Çin Seddi'nin üstündeki doğaüstü güçlerden korumak üzere savaşırlar. Garin, dünyamızın harikalarından bir olan Çin Seddi'nin ardındaki sırrı keşfeder.

ÇİN SEDDİ OYUNCULAR KİM?

Çin Seddi oyuncuları arasında; Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Eddie Peng, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen, Xuan Huang ve Andy Lau yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çin Seddi filmi konusu ne, oyuncuları kim?
SON DAKİKA