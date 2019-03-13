Cinayet dedektifleri film gibi cinayeti çözdü

DNA ÖZLEM FIRAT'A AİT ÇIKTI, ÖZEL EKİP KURULDU
Polis, bu tespit üzerine Özlem Fırat'ın yakınlarından da DNA örneği alarak cesetten alınan DNA ile karşılaştırılması için kriminale gönderdi. Gelen sonuçlar da cinayet dedektiflerini haklı çıkardı. Bulunan cesedin Suriyeli kadın olmadığı, Özlem Fırat'a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, özel ekip kurarak Fırat'ın nasıl öldüğü yönünde araştırma yapmaya başladı. Yapılan araştırmada Murat Fırat ile evli olan ve 3 çocuğu bulunan Özlem Fırat'ın evli olan Sadık Ç. (32) ile gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürüldü.