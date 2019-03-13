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dedektifleri film gibi cinayeti çözdü

'da dedektifleri, kaybolduktan 5 ay sonra kanalda ölü olarak bulunan ancak Suriyeli bir aile tarafından sahip çıkılarak gömülen genç kadından alınan DNA örneği ile cesedin başka bir kadına ait olduğunu, bu kadının da sevgilisi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Zanlıyı ve olayı sakladığı ileri sürülen aile, Özel Harekat polisinin yaptığı baskınla gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 11:32
Cinayet dedektifleri film gibi cinayeti çözdü

'da dedektifleri, kaybolduktan 5 ay sonra kanalda ölü olarak bulunan ancak Suriyeli bir aile tarafından sahip çıkılarak gömülen genç kadından DNA örneği aldırarak, cesedin başka bir kadına ait olduğunu, bu kadının da sevgilisi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Zanlı sevgili ve olayı sakladığı ileri sürülen ailesi, Özel Harekat polisinin yaptığı baskınla gözaltına alındı.

Cinayet dedektifleri film gibi cinayeti çözdü

Edinilen bilgiye göre, olay 1 Şubat 2018 günü Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarında oynayan iki çocuk, suyun içinde gördükleri şeyi oyuncak bebek zannetti. Kanala girip çöp ile kontrol ettikleri cismin bir insana ait kafatası olduğunu görünce korkup kanaldan çıkan çocukların durumu ailelerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi

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Cinayet dedektifleri film gibi cinayeti çözdü

Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir kadına ait olduğunu ve cesedin iki elinin, kafasının ve bir ayağının kemirgen hayvanlar tarafından yendiğini tespit etti. Polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada cesedin 14 Eylül 2017 günü Suriye'den geldikleri 'da kuzeni Rengin Abdo (21) el ele sulama kanalına atlayarak intihar eden Emine Hani'ye (18) ait olduğu tahmin edildi. Rengin Abdo'nun cesedinin de 15 Eylül 2017 tarihinde olay yeri yakınında bulunduğu belirlendi.

Cinayet dedektifleri film gibi cinayeti çözdü

Kadının cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Suriyeli kadının yakınları, yaptıkları teşhiste kadının üzerindeki kıyafetlerden ve diğer kadının cesedinin bulunduğu yere çok yakın olmasından dolayı cesedin Emine Hani'ye ait olduğunu söyledi.

Cinayet dedektifleri film gibi cinayeti çözdü

CİNAYET DEDEKTİFLERİ DNA ÖRNEĞİ İSTEDİ, ARAŞTIRMAYA DEVAM ETTİ
Ailenin kadının cesedini teşhis etmesine rağmen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliğine bağlı dedektifler, cesetten DNA örneği alınmasını istedi. Adli Tıp Kurumunda örnek alınarak ceset Suriyeli aileye teslim edildi. Aile cesedi kendi kızlarıymış gibi toprağa verdi. Ancak polis cesedin Suriyeli kadına ait olduğuna inanmayarak araştırmaya devam etti.

Cinayet dedektifleri film gibi cinayeti çözdü

Polis, o tarihte kanala yakın bölgede cesedi bulunan kadının yaşına yakın kayıp başvurularını incelemeye aldı. Polis, yaptığı araştırmada 23 Eylül 2017 tarihinde Özlem Fırat (28) isimli kadının evden çıktıktan sonra bir daha dönmediği yönünde kocası Murat Fırat'ın (32) kayıp başvurusu yaptığını belirledi.

Cinayet dedektifleri film gibi cinayeti çözdü

DNA ÖZLEM FIRAT'A AİT ÇIKTI, ÖZEL EKİP KURULDU
Polis, bu tespit üzerine Özlem Fırat'ın yakınlarından da DNA örneği alarak cesetten alınan DNA ile karşılaştırılması için kriminale gönderdi. Gelen sonuçlar da dedektiflerini haklı çıkardı. Bulunan cesedin Suriyeli kadın olmadığı, Özlem Fırat'a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, özel ekip kurarak Fırat'ın nasıl öldüğü yönünde araştırma yapmaya başladı. Yapılan araştırmada Murat Fırat ile evli olan ve 3 çocuğu bulunan Özlem Fırat'ın evli olan Sadık Ç. (32) ile gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürüldü.

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