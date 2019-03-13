Cinayet dedektifleri film gibi cinayeti çözdü

Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin bir kadına ait olduğunu ve cesedin iki elinin, kafasının ve bir ayağının kemirgen hayvanlar tarafından yendiğini tespit etti. Polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada cesedin 14 Eylül 2017 günü Suriye'den geldikleri Adana'da kuzeni Rengin Abdo (21) el ele sulama kanalına atlayarak intihar eden Emine Hani'ye (18) ait olduğu tahmin edildi. Rengin Abdo'nun cesedinin de 15 Eylül 2017 tarihinde olay yeri yakınında bulunduğu belirlendi.