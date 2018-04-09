Çin’deki kırmızı sahil

Çin'de bulunan Kırmızı sahil, Parjin şehrinin 30 km güney batısında Liaohe Nehri Deltası bulunuyor. Adını tuzlu-alkali topraklarda yayılan deniz otu türünün (flourishes) görünümünden almaktadır. ilkbahar (Nisan-Mayıs) aylarında büyümeye başlayan bu otlar, yaz boyunca yeşil kalır. Sonbaharda ise kırmızı-alevli renge dönüşür ve kırmızı bir plaj manzarası oluşturur. Kırmızı Plaj, bir doğa rezervi olduğu için küçük bir bölümü hariç halka kapalıdır. Seyahat rotasına Çin'i de ekleyen yabancı turistlerin,1984 yılından bu yana uğrak mekanı olan Kırmızı Plaj, Panjin şehrinin tanınır olmasını sağlayan unsurların da başında geliyor. Alanın doğallığının bozulmadan görüntülenebilmesi ise ziyaretçiler için yapılan ve yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki iskele sayesinde mümkün oluyor.