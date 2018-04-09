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Giriş Tarihi: 09.04.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 17:19
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Çin’deki kırmızı sahil

'de bulunan , Parjin şehrinin 30 km güney batısında Liaohe Nehri Deltası bulunuyor.

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Çin’deki kırmızı sahil

Adını tuzlu-alkali topraklarda yayılan deniz otu türünün (flourishes) görünümünden almaktadır.

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Çin’deki kırmızı sahil

ilkbahar (Nisan-Mayıs) aylarında büyümeye başlayan bu otlar, yaz boyunca yeşil kalır.

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Çin’deki kırmızı sahil

Sonbaharda ise kırmızı-alevli renge dönüşür ve kırmızı bir plaj manzarası oluşturur.

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Çin’deki kırmızı sahil

Kırmızı Plaj, bir doğa rezervi olduğu i küçük bir bölümü hariç halka kapalıdır.

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Çin’deki kırmızı sahil

Seyahat rotasına 'i de ekleyen yabancı turistlerin,1984 yılından bu yana uğrak mekanı olan Kırmızı Plaj, Panjin şehrinin tanınır olmasını sağlayan unsurların da başında geliyor.

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Çin’deki kırmızı sahil

Alanın doğallığının bozulmadan görüntülenebilmesi ise ziyaretçiler i yapılan ve yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki iskele sayesinde mümkün oluyor.

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