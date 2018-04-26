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Çirkince'den 'ye

Giriş Tarihi: 26.04.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 15:06
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Çirkince'den 'ye
Çirkince'den Şirince'ye

Selçuk'a 8 km mesafedeki dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulmuş, zeytin ağaçlarının içinde taş sokakları ve cumbalı beyaz evleri ile , şehrin stresli hayatına alternatif sunuyor.

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Çirkince'den 'ye
Çirkince'den Şirince'ye

Eski bir Rum yerleşim yeri olan , günümüzde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Çirkince'den 'ye
Çirkince'den Şirince'ye

Bakım ve onarımları tamamlanan beyaz konaklarıyla , Orta Ege'de varlığını sürdüren turizm noktalarının başında geliyor.

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Çirkince'den 'ye
Çirkince'den Şirince'ye

'nin eski isimleri Kırkınca ve Çirkince olarak biliniyor.

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Çirkince'den 'ye
Çirkince'den Şirince'ye

Güzelliğinin aksine Çirkince adının 'ye değiştirilmesi, Cumhuriyetin ilk yıllarından Vali Kazım Dirik'in talimatı ile gerçekleşiyor.

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Çirkince'den 'ye
Çirkince'den Şirince'ye

1923'te Türkiye - Yunanistan Nüfus Mübadelesinin ardından mübadillere iskan edilen 'de günümüzde mübadillerin torunları yaşıyor.

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Çirkince'den 'ye
Çirkince'den Şirince'ye

Turizm faaliyetlerinin yoğun yaşandığı 'de dar sokaklarda kurulan alışveriş tezgahlarında kadınlar, yöresel ürünler ile geleneksel el sanatlarıyla ilgili ürünler satarak ailelerinin geçimlerine katkıda bulunuyor.

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