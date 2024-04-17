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Çocuklarınızı bu uygulamadan uzak tutun! 100 milyonlarca kere indirildi: Tehditler, şantajlar, cinsel içerikli mesajlar…
Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
14:02
Çocuklarınızı bu uygulamadan uzak tutun! 100 milyonlarca kere indirildi: Tehditler, şantajlar, cinsel içerikli mesajlar…
Yapay zeka teknolojisi gün geçtikçe hayatımızın her yerinde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu teknoloji doğru kullanıldığında insan hayatını kolaylaştırabildiği gibi, yanlış kullanımda çok da tehlikeli olabiliyor. Özellikle 18 yaşın altındaki çocukların bu uygulamalara ve sitelere erişimi bir hayli kolaylaştı. Son zamanlarda çocuklar için tehlike içeren uygulamalara bir yenisi daha eklendi: SimSimi…