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Haberler Yaşam Çocuklarınızı bu uygulamadan uzak tutun! 100 milyonlarca kere indirildi: Tehditler, şantajlar, cinsel içerikli mesajlar…
Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:02

Çocuklarınızı bu uygulamadan uzak tutun! 100 milyonlarca kere indirildi: Tehditler, şantajlar, cinsel içerikli mesajlar…

Yapay zeka teknolojisi gün geçtikçe hayatımızın her yerinde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu teknoloji doğru kullanıldığında insan hayatını kolaylaştırabildiği gibi, yanlış kullanımda çok da tehlikeli olabiliyor. Özellikle 18 yaşın altındaki çocukların bu uygulamalara ve sitelere erişimi bir hayli kolaylaştı. Son zamanlarda çocuklar için tehlike içeren uygulamalara bir yenisi daha eklendi: SimSimi

Çocuklarınızı bu uygulamadan uzak tutun! 100 milyonlarca kere indirildi: Tehditler, şantajlar, cinsel içerikli mesajlar…

Güney Koreli bir şirket tarafından 2002 yılında geliştirilen bir yapay zeka sohbet robotu olan SimSimi'nin potansiyel tehlikeleri, açık kaynak yapısından kaynaklanıyor. Kullanıcıların girdiği yanıtlar neticesinde öğrenen bir yapay zeka olan uygulamada küçük çocuklar için pek çok risk bulunuyor.

Çocuklarınızı bu uygulamadan uzak tutun! 100 milyonlarca kere indirildi: Tehditler, şantajlar, cinsel içerikli mesajlar…

PEDOFİLİ TEHLİKESİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları, reşit olmayan kız çocuğu profillerine cinsel içerikli mesajlar yazan kişileri ifşa etti. Öte yandan açık kaynak yapısı nedeniyle, kullanıcıların girdiği yanıtlarla kendini geliştiren yapay zekanın da müstehcen mesajlar yazdığı belirtildi.

Uzmanlar çocuklarınızı bu tarz uygulamalardan uzak tutmanız gerektiğini savunuyor. İşte SimSimi uygulamasının senin görevin ne? sorusuna verdiği bir cevap…

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Çocuklarınızı bu uygulamadan uzak tutun! 100 milyonlarca kere indirildi: Tehditler, şantajlar, cinsel içerikli mesajlar…

SimSimi uygulamasında kullanıcıları bekleyen tehlikeler:

Uygunsuz İçerik: Kullanıcılar tarafından girilen uygunsuz veya zararlı içerikler, SimSimi'nin diğer kullanıcılara verdiği yanıtlar arasında yer alabilir. Bu durum, özellikle çocuklar ve gençler için sakıncalı olabilir.

Çocuklarınızı bu uygulamadan uzak tutun! 100 milyonlarca kere indirildi: Tehditler, şantajlar, cinsel içerikli mesajlar…

Kişisel Bilgilerin İfşası: Kullanıcılar bilerek veya bilmeyerek kişisel bilgilerini SimSimi ile paylaşabilirler. SimSimi'nin bu bilgileri kaydetme veya kötüye kullanma potansiyeli vardır, bu da gizlilik endişelerine yol açar.

Çocuklarınızı bu uygulamadan uzak tutun! 100 milyonlarca kere indirildi: Tehditler, şantajlar, cinsel içerikli mesajlar…

Zararlı Davranışların Teşviki: Yanlış veya zararlı bilgiler içeren yanıtlar, kullanıcıları yanıltabilir veya zararlı davranışlara teşvik edebilir.

Bağımlılık Yapıcı Etkiler: SimSimi gibi interaktif sohbet robotları, özellikle gençler arasında bağımlılık yapıcı etkiler yaratabilir.

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