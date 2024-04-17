Çocuklarınızı bu uygulamadan uzak tutun! 100 milyonlarca kere indirildi: Tehditler, şantajlar, cinsel içerikli mesajlar…

Güney Koreli bir şirket tarafından 2002 yılında geliştirilen bir yapay zeka sohbet robotu olan SimSimi'nin potansiyel tehlikeleri, açık kaynak yapısından kaynaklanıyor. Kullanıcıların girdiği yanıtlar neticesinde öğrenen bir yapay zeka olan uygulamada küçük çocuklar için pek çok risk bulunuyor.