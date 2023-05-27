Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ile Engin Ardıç: Türk basınının en kendine has ismiydi
Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 15:56

Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ile Engin Ardıç: Türk basınının en kendine has ismiydi

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, 71 yaşında hayatını kaybetti. 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Engin Ardıç'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip defnedilecek. Engin Ardıç'ın çocukluk ve gençlik fotoğrafları...

Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ile Engin Ardıç: Türk basınının en kendine has ismiydi

Gazetemiz Yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 2 aydır hastanede tedavi görüyordu.

Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ile Engin Ardıç: Türk basınının en kendine has ismiydi

Engin Ardıç, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ile Engin Ardıç: Türk basınının en kendine has ismiydi

Engin Ardıç'ın çocukluk ve gençlik fotoğrafları...

Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ile Engin Ardıç: Türk basınının en kendine has ismiydi

Gazetemiz Yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç'ın vefatının ardından dostları baş sağlığı açıklamalarında bulundu, Ardıç'ı anlattı…

Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ile Engin Ardıç: Türk basınının en kendine has ismiydi

SABAH Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat;

"Çok eski dostumdu. 40 yıla varan bir dostluk. Dünyanın değişik ülkelerinde birlikte olduğum bir insan. Entelektüel, vatan sevgisi ile dolu bir insandı. Bir hafta önce ailesi ile konuşmuştum. Ameliyatın iyi geçtiğini söylediler ancak hastaneyi değiştirmişler. Beyin ameliyatı kolay bir şey değil. Tek bir soru sordum 'Yürüyor mu?' dedim. 'Hayır, yürümekte zorluğu var' dediler. Dün yeni bir operasyon geçirdi. Kan istediler. Acil kana ihtiyacı vardı. Kurtulması için dua ediyorduk. Bir başka dünyaya uğurladık. Üzgünüm başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA