Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ile Engin Ardıç: Türk basınının en kendine has ismiydi

SABAH Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat;

"Çok eski dostumdu. 40 yıla varan bir dostluk. Dünyanın değişik ülkelerinde birlikte olduğum bir insan. Entelektüel, vatan sevgisi ile dolu bir insandı. Bir hafta önce ailesi ile konuşmuştum. Ameliyatın iyi geçtiğini söylediler ancak hastaneyi değiştirmişler. Beyin ameliyatı kolay bir şey değil. Tek bir soru sordum 'Yürüyor mu?' dedim. 'Hayır, yürümekte zorluğu var' dediler. Dün yeni bir operasyon geçirdi. Kan istediler. Acil kana ihtiyacı vardı. Kurtulması için dua ediyorduk. Bir başka dünyaya uğurladık. Üzgünüm başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.