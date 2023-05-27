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Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ile Engin Ardıç: Türk basınının en kendine has ismiydi
Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:55
Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
15:56
Çocukluk ve gençlik fotoğrafları ile Engin Ardıç: Türk basınının en kendine has ismiydi
Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, 71 yaşında hayatını kaybetti. 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Engin Ardıç'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip defnedilecek. Engin Ardıç'ın çocukluk ve gençlik fotoğrafları...