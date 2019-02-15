Çoğu dikkatimizi çekmiyor... Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Birçoğumuz, belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Bu dev uçan metal yığınlarını müthiş bir mühendislik harikası... Yolcuların konforu için, maliyetleri de göz önünde bulunduran havayolu şirketleri birçok farklı uygulamaya imza atıyor. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o gerçekler...