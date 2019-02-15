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Çoğu dikkatimizi çekmiyor... Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Hayatımız boyunca zaman zaman veya sık sık uçakla seyahat ediyoruz. Uçakla yolculuk boyunca varış noktasındaki planlarımızı ve uçaktaki konforumuzu düşündüğümüz için çoğu zaman ayrıntılara dikkat etmiyoruz. Ancak uçaklarda, bazen yolcuların görebileceği, bazen de hiç haberleri olamayacağı enstrumanlar ve olağan olaylar vardır. Gelin hep birlikte uçakların ilginç özelliklerine göz atalım...

Giriş Tarihi: 15.02.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 09:20
Çoğu dikkatimizi çekmiyor... Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Birçoğumuz, belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Bu dev uçan metal yığınlarını müthiş bir mühendislik harikası... Yolcuların konforu için, maliyetleri de göz önünde bulunduran havayolu şirketleri birçok farklı uygulamaya imza atıyor. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o gerçekler...

Çoğu dikkatimizi çekmiyor... Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.

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Çoğu dikkatimizi çekmiyor... Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

İki pilot uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Sözgelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer.

Çoğu dikkatimizi çekmiyor... Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Tuvaletlerin kilitleri dışarıdan açılabilir.

Çoğu dikkatimizi çekmiyor... Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Uçakta her yolculuk bir ya da iki saat sürmüyor. Çok daha uzun süreli yolculuklarda pilotlar uçuş esnasında uyuyakalabiliyor.

Çoğu dikkatimizi çekmiyor... Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Kimse bu gördüklerinizi yıkamıyor. Tek kullanımlık!

Çoğu dikkatimizi çekmiyor... Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!

Hostesler yemek servisi için geceyi beklemeyi tercih edebilir. Böylece hem daha fazla insanın uyuduğu saatlere gelinir ve bu sayede iş yükü daha azdır.

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