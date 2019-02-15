Çoğu dikkatimizi çekmiyor... Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!
Çoğu dikkatimizi çekmiyor... Uçaklarla ilgili çarpıcı gerçekler!
Hayatımız boyunca zaman zaman veya sık sık uçakla seyahat ediyoruz. Uçakla yolculuk boyunca varış noktasındaki planlarımızı ve uçaktaki konforumuzu düşündüğümüz için çoğu zaman ayrıntılara dikkat etmiyoruz. Ancak uçaklarda, bazen yolcuların görebileceği, bazen de hiç haberleri olamayacağı enstrumanlar ve olağan olaylar vardır. Gelin hep birlikte uçakların ilginç özelliklerine göz atalım...
Giriş Tarihi: 15.02.2019
08:26
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019
09:20