ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaristliğini Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımın ardından dizinin yayın tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Ancak erçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.