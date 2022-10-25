Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 16:14

Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarının yeni dizi projesi Çöp Adam için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek ekranlara uyarlanan yapımın yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam hakkında tüm merak edilenler…

Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Çöp Adam dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu OGM Pictures imzalı dizi, oyuncuları kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı ve Sinan Albayrak'ı buluşturan yapım, birdenbire büyük bir servete konan yazılımcı Tamer ve bankacı Peri'nin saplantılı aşkını konu ediniyor. Peki, Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte diziye dair tüm merak edilenler…

Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?

ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaristliğini Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımın ardından dizinin yayın tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Ancak erçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi, Tamer ve Peri'nin saplantılı aşk hikayesini konu alıyor.

Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak.

Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.

Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?

ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Çöp Adam dizisinin oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yanı sıra;

Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi isimler yer alıyor.

Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?
SON DAKİKA