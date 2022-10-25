Star TV ekranlarının yeni dizi projesi Çöp Adam için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek ekranlara uyarlanan yapımın yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, Çöp Adam dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam hakkında tüm merak edilenler…