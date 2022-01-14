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Haberler Yaşam Cuma Hutbesi 14 Ocak 2022 - Diyanet ile 14 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 14.01.2022 00:57 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 00:57

Cuma Hutbesi 14 Ocak 2022 - Diyanet ile 14 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınan ve dini ve güncel konuları işleyen Cuma Hutbesi 14 Ocak 2022 tarihli olarak resmi site üzerinden okumaya sunuldu. Bugünkü diyanet hutbesini okumak isteyenler "14 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?" şeklindeki araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Cuma Hutbesi 14 Ocak 2022 konusu ve tüm detaylar.

Cuma Hutbesi 14 Ocak 2022 - Diyanet ile 14 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cuma Hutbesi 14 Ocak tarihli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Namaz ibadeti öncesinde ve sonrasında bugünkü diyanet hutbesini okumak isteyenler "14 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

14 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

14 Ocak Cuma Hutbesi konusu ve tüm bilgiler şöyle;

Cuma Hutbesi 14 Ocak 2022 - Diyanet ile 14 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?

KELİME-İ ŞEHÂDET: İMANIN ÖZÜ

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Allah Resûlü (s.a.s), Muâz b. Cebel ile birlikte yolculuk ediyordu. Peygamberimiz, "Ey Muâz!" diye seslendi. Muâz b. Cebel (r.a), "Buyur yâ Resûlallah! Emrine amadeyim!" dedi. Peygamberimiz ile Muâz arasındaki bu karşılıklı konuşma üç defa tekrar etti ve ardından Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: "Kim, kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona cehennemi haram kılar."[1]

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Cuma Hutbesi 14 Ocak 2022 - Diyanet ile 14 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in buyurduğu bu yüce söz, insanı kulluk şerefine erdiren kelime-i şehâdettir. Kelime-i şehâdet;

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, O'nun kulu ve Resûlüdür" demektir. Kim bu tevhid beyanını dili ile ikrar ve kalbi ile tasdik ederse iman halkasına dâhil olup mümin olur. Din-i Mübin-i İslam'a gönül verip Müslüman olur. Dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olur.

Cuma Hutbesi 14 Ocak 2022 - Diyanet ile 14 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Bizler, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ikrarıyla Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmediğimizi, sadece O'na kulluk edeceğimizi ve O'ndan başkasına asla boyun eğmeyeceğimizi beyan ederiz. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyerek de alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ve tasdik ederiz.

Cuma Hutbesi 14 Ocak 2022 - Diyanet ile 14 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?

Değerli Müminler!

Kelime-i şehâdet, imanın özü ve İslam'ın ilk şartıdır. Allah ile aramızda bir sözleşmedir. Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur'an'ın yolundan ayrılmayacağımıza dair sözümüzdür.

Kelime-i şehâdet, Peygamberimizle aramızda ahittir. Bu ahitle bizler, Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarılmanın, imanımızın bir gereği olduğunu beyan ederiz. Allah'ın rızasına kavuşmanın Resûlüne itaatten geçtiğini bir kez daha ifade etmiş oluruz.

Kelime-i şehâdet aynı zamanda bir duruştur. Öyle bir duruş ki hayatının her alanına İslam'ı aktarmayı ilke edinen… Hak davasından ve hakikat yolundan ayrılmamayı ilan eden… İslam'ın yüce değerlerinden hiçbir zaman ödün vermemeyi taahhüt eden Müslüman duruşu…

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