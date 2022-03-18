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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI 2022 | En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları, sözleri ve seçenekleri
Giriş Tarihi: 18.03.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 01:31

CUMA MESAJLARI 2022 | En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları, sözleri ve seçenekleri

Bir Cuma gününe daha sağlık mutluluk ve huzurla erişmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan Ayına yaklaştığımız bugün yüce Allah'a namaz ibadeti için camilere gidecek olan Müslümanlar sevdiklerine hayırlı Cuma mesajları göndermek isteyerek En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları seçenekleri için araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Bu güzel ve anlamlı günde Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ve SMS üzerinden sevdiklerinize gönderebileceğiniz kısa-uzun, resimli-resimsiz, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, farklı en güzel Cuma mesajları seçeneklerine bu başlık altından erişebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI 2022 | En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları, sözleri ve seçenekleri

"Cuma mesajları" Ramazan Ayına yaklaştığımız şu günlerde İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli bir yeri olan Cuma gününde namaz ibadetini yerine getirecekler, namaz öncesi ve sonrasında bu güzel günün sevincini sevdikleriyle paylaşmak isteyerek En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları seçeneklerine erişmek isteyerek araştırmalarını sürdürüyor.

EN GÜZEL VE YENİ CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ

En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları seçenekleri şöyle;

CUMA MESAJLARI 2022 | En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları, sözleri ve seçenekleri

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2022
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

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CUMA MESAJLARI 2022 | En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları, sözleri ve seçenekleri

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI 2022 | En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları, sözleri ve seçenekleri

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI 2022 | En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları, sözleri ve seçenekleri

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

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