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Haberler Yaşam Cuma Mesajları İle Herkese Hayırlı Cumalar! Ayetli, hadisli, dualı, yazılı, anlamlı, farklı, en güzel, resimli Cuma Mesajları (27 Mayıs 2022)
Giriş Tarihi: 27.05.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 07:37

Cuma Mesajları İle Herkese Hayırlı Cumalar! Ayetli, hadisli, dualı, yazılı, anlamlı, farklı, en güzel, resimli Cuma Mesajları (27 Mayıs 2022)

Cuma mesajları, bizleri bir Cuma gününe daha eriştiren Yüce Allah'a hamd ve şükür içeren mesajlarla sosyal medyada paylaşılıyor. Müslüman için bayram sayılan bu kıymetli günde namaz ibadetini eda etmek için camilerde buluşmaya hazırlanan müminler, birbirlerini en güzel, anlamlı, ayetli ve hadisli Cuma mesajları ile kutluyor! Cumanız Mübarek Olsun yazılı etkileyici görsellerle ve anlamlı Hayırlı Cumalar Mesajları ile sevdiklerinizi hatırlamak, sosyal medyada paylaşım yapmak için doğru yerdesiniz! İşte 27 Mayıs 2022'ye özel ayetli, hadisli, dualı, yazılı, anlamlı, farklı, en güzel, resimli Cuma mesajı seçenekleri!

Cuma Mesajları İle Herkese Hayırlı Cumalar! Ayetli, hadisli, dualı, yazılı, anlamlı, farklı, en güzel, resimli Cuma Mesajları 27 Mayıs 2022

Cuma Mesajları ile sevdiklerini mutlu etmek, sosyal medyada en güzel paylaşımları yapmak isteyenler için en güzel, en anlamlı, resimsiz ve resimli, hadisli Cuma mesajı seçenekleri sabah.com.tr'de! Sevdiklerine ve yakınlarına Ayetli, hadisli, dualı, yazılı, anlamlı, farklı, en güzel, resimli Cuma Mesajları göndermek isteyenler, ayetli, hadisli ve dualı görseller için araştırma yapıyor. İşte herkese "Hayırlı Cumalar" dilemek amacıyla paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajı görselleri…

Cuma Mesajları İle Herkese Hayırlı Cumalar! Ayetli, hadisli, dualı, yazılı, anlamlı, farklı, en güzel, resimli Cuma Mesajları 27 Mayıs 2022

AYETLİ, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI 2022

İşte en güzel Cuma mesajı seçenekleri;

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Cuma Mesajları İle Herkese Hayırlı Cumalar! Ayetli, hadisli, dualı, yazılı, anlamlı, farklı, en güzel, resimli Cuma Mesajları 27 Mayıs 2022

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Cuma Mesajları İle Herkese Hayırlı Cumalar! Ayetli, hadisli, dualı, yazılı, anlamlı, farklı, en güzel, resimli Cuma Mesajları 27 Mayıs 2022

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları İle Herkese Hayırlı Cumalar! Ayetli, hadisli, dualı, yazılı, anlamlı, farklı, en güzel, resimli Cuma Mesajları 27 Mayıs 2022

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

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