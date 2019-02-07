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  • Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın - Haftanın en güzel resimli cuma mesajları burada

ile sevdiklerinizi hatırlayın - Haftanın en güzel burada

İslam alemi için mübarek günlerin başında gelen ile ilgili en yeni ve en güzel resimli görselleri haberimizde bulabilirsiniz. ile hem sevdiklerinize hem de uzaktaki yakınlarınıza dualarınızı gönderebilirsiniz. Haftanın en yeni ve en güzel resimli cuma mesajlarını bulabileceğiniz haberimizde ayrıca en yeni görsel ve cuma sözlerini de bulabileceksiniz. Dualarımızda tüm müslüman alemini unutmadan, vatanımız için, bayrağımız için çalışmalıyız. İşte en güzel resimli cuma mesajları ve görselleri...

Giriş Tarihi: 07.02.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 14:28
Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın - Haftanın en güzel resimli cuma mesajları burada

Her hafta yaşanan mutluluk ve huzur hissine bu Cuma günü de ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Mübarek Cuma günü, İslam alemi için son derece önemli bir gündür. Bu haftanın en yeni resimli ile siz de sevdiklerinize WhatsApp, Instagram, Twitter, SMS ve Facebook yoluyla ulaşabilirsiniz. Mübarek Cuma günü dualarımızda vatan savunmasında şehit olan kahramanlarımızı, Afrin'de destan yazan mehmetçiklerimizi, 15 Temmuz gecesi vatanı için bayrağı için mücadele eden kahraman şehit ve gazilerimizi de unutmayalım. Şimdiden Cumanın bereketi üzerinize olsun; hayırlı cumalar. İşte en güzel !

Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın - Haftanın en güzel resimli cuma mesajları burada
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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın - Haftanın en güzel resimli cuma mesajları burada
Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın - Haftanın en güzel resimli cuma mesajları burada
Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın - Haftanın en güzel resimli cuma mesajları burada
Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın - Haftanın en güzel resimli cuma mesajları burada
Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın - Haftanın en güzel resimli cuma mesajları burada
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