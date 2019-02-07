Cuma mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayın - Haftanın en güzel resimli cuma mesajları burada

Her hafta yaşanan mutluluk ve huzur hissine bu Cuma günü de ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Mübarek Cuma günü, İslam alemi için son derece önemli bir gündür. Bu haftanın en yeni resimli cuma mesajları ile siz de sevdiklerinize WhatsApp, Instagram, Twitter, SMS ve Facebook yoluyla ulaşabilirsiniz. Mübarek Cuma günü dualarımızda vatan savunmasında şehit olan kahramanlarımızı, Afrin'de destan yazan mehmetçiklerimizi, 15 Temmuz gecesi vatanı için bayrağı için mücadele eden kahraman şehit ve gazilerimizi de unutmayalım. Şimdiden Cumanın bereketi üzerinize olsun; hayırlı cumalar. İşte en güzel resimli Cuma mesajları!