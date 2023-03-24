CUMA MESAJLARI RESİMLİ VE YAZILI 2023 | Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ayetli, dualı seçenekleri ile sevdiklerinizi mutlu edin

Hayırlı Cumalar görselleri ile sevdiklerine hadisli, dualı, ayetli Cuma mesajları iletmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle beraber İslam alemi bu mübarek ayın ilk Cumasında çifte mutluluk yaşıyor. Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiretini vurgulamak isteyen Müslümanlar, kısa, uzun, anlamlı, en güzel Cuma gecesi kutlama mesajları ve sözleri ile sevdiklerine "Cumanız Mübarek Olsun" dileklerini iletmek istiyor. Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden gönderilebilecek Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile öne çıkıyor. İşte, sabah.com.tr Ramazan ayının ilk cumasına özel en güzel, farklı ve yeni Cuma mesajları resimli 2023 seçeneklerini sizler için derledi!