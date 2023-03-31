CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023: Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile Ramazan özel Cuma mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri yayında

Hayırlı Cumalar görselleri ile resimli Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile yayında! Güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak bilinen bu mübarek günde camiler dolup taşarken sevdiklerine "Cumanız Mübarek Olsun" dilemek isteyen kişiler rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'a özel Cuma mesajı ve sözleri araştırmalarına başladı. Oruç başta olmak üzere ibadetlerle dolu geçirilen Ramazan-ı Şerif'te en güzel, yeni Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile öne çıkıyor. İşte, sabah.com.tr Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden gönderilebilecek en güzel dini sözler ile Cuma kutlama mesajları seçeneklerini sizler için derledi!