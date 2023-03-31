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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023: Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile Ramazan özel Cuma mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri yayında
Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 01:35

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023: Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile Ramazan özel Cuma mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri yayında

Hayırlı Cumalar görselleri ile resimli Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri ile yayında! Güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak bilinen bu mübarek günde camiler dolup taşarken sevdiklerine "Cumanız Mübarek Olsun" dilemek isteyen kişiler rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'a özel Cuma mesajı ve sözleri araştırmalarına başladı. Oruç başta olmak üzere ibadetlerle dolu geçirilen Ramazan-ı Şerif'te en güzel, yeni Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile öne çıkıyor. İşte, sabah.com.tr Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden gönderilebilecek en güzel dini sözler ile Cuma kutlama mesajları seçeneklerini sizler için derledi!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023: Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile Ramazan özel Cuma mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri yayında

Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri sabahın ilk ışıklarıyla beraber gündemdeki yerini aldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının ikinci Cuma namazı bugün eda edilecek. İslam dünyasında bayram olarak kabul gören bu özel günde camilere akın eden müminlere "Zekât: İslam'ın Dayanışma Köprüsü" konulu hutbe ile yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yapılacak. Sevdiklerinin mübarek gününü kutlamak isteyenler ise dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı galerisi için araştırmalarına başladı. İbadetlerle dolu geçirilen Ramazan-ı Şerif'e özel en güzel Cuma mesajları ve sözleri sizler için derlendi. İşte, 31 Mart Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar fotoğrafları ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri sabah.com.tr'de!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023: Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile Ramazan özel Cuma mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri yayında

EN GÜZEL CUMA KUTLAMA MESAJLARI YAYINDA!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

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CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023: Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile Ramazan özel Cuma mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri yayında

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023: Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile Ramazan özel Cuma mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri yayında

Allah'ım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allah'ım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİSİ 2023: Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile Ramazan özel Cuma mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleri yayında

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

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