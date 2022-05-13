Cuma Mesajları resimli, resimsiz, yazılı seçenekleri: Ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile herkese Hayırlı Cumalar!

Cuma mesajları aracılığıyla sevdiklerinizin gününü kutlamak, onları mutlu etmek için doğru yerdesiniz! Eşe, dosta, akrabaya, komşuya "Cumanız Mübarek Olsun" mesajı göndermek için en uygun resimli Cuma mesajları ve sözlerini sabah.com.tr'de bulabilirsiniz! Müslümanların bayramı kabul edilen Cuma gününü ibadetlerle değerlendirmek, sevdiklerinize en özel, kısa – uzun seçenekli, yeni, farklı ve değişik Cuma mesajı seçeneklerini atmak için aşağıdaki seçeneklere göz atabilirsiniz. İşte en güzel, dualı, hadisli, ayetli, yazılı, anlamlı Cuma Mesajları ve sözleri… Herkese hayırlı Cumalar!