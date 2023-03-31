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Haberler Yaşam Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! 31 Mart 2023 Dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin
Giriş Tarihi: 31.03.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 10:04

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! 31 Mart 2023 Dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. İslam aleminde bayram olarak kabul edilen bu mübarek günde rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan'a özel en güzel Cuma mesajları resimli ve yazılı seçeneklerine ağırlık veriliyor. Biz de bu noktada oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan-ı Şerif'te sevdiklerine "Cumanız Mübarek Olsun" dileklerini iletmek isteyenler için farklı, en güzel ve resimli Cuma mesajı ve dini sözlerini derledik. İşte, Facebook, Instagram, WhatsApp ve SMS ile yakınlarınıza iletebileceğiniz 31 Mart 2023 Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri...

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! 31 Mart 2023 Dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

En güzel Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri eşe, dosta, akrabaya Cumanız Mübarek Olsun dilemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ikinci Cuma namazı bugün idrak edilecek. Bu mübarek ayın bolluk ve bereketini vurgulamak isteyen Müminler için dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri galerisi derlendi. Sevgi ve kardeşlik ikliminin dört bir yana yayıldığı bu özel günde Ramazan'a özel Cuma mesajı seçeneklerini yakınlarınıza gönderebilirsiniz. İşte, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ve SMS ile sevdiklerinize gönderebileceğiniz farklı, yeni, yazılı, resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri...

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! 31 Mart 2023 Dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

EN GÜZEL CUMA KUTLAMA MESAJLARI YAYINDA!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Yüce Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. (Zümer, 10) Cumanız Mübarek Olsun.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! 31 Mart 2023 Dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allah'ım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! 31 Mart 2023 Dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! 31 Mart 2023 Dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz… Hayırlı Nurlu Cumalar…

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

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