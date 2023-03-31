Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! 31 Mart 2023 Dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

Cuma mesajları ayetli, hadisli, dualı seçenekleri sevdiklerine Hayırlı Cumalar dilemek isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. İslam aleminde bayram olarak kabul edilen bu mübarek günde rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan'a özel en güzel Cuma mesajları resimli ve yazılı seçeneklerine ağırlık veriliyor. Biz de bu noktada oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan-ı Şerif'te sevdiklerine "Cumanız Mübarek Olsun" dileklerini iletmek isteyenler için farklı, en güzel ve resimli Cuma mesajı ve dini sözlerini derledik. İşte, Facebook, Instagram, WhatsApp ve SMS ile yakınlarınıza iletebileceğiniz 31 Mart 2023 Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri...