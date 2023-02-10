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Haberler Yaşam Cuma mesajları ve sözleri 10 Şubat | En güzel, dualı, yeni, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri yayında
Giriş Tarihi: 10.02.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:29

Cuma mesajları ve sözleri 10 Şubat | En güzel, dualı, yeni, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri yayında

Cuma mesajları ve sözleri, İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli olan bu günde duygu, düşünce ve dualarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler en güzel Cuma mesajları ve sözleri için "10 Şubat en güzel, yeni, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Bu başlık altında Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerine erişerek sevdiklerinize Facebook, Instagram, Twitter ve WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz.

Cuma mesajları ve sözleri 10 Şubat | En güzel, dualı, yeni, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri yayında

Bir Cuma gününe daha erişmiş olmanın sevinci içerisinde bu anlamlı ve önemli günde yakınlarına, sevdiklerine hayırlı Cuma mesajları göndermek isteyenler en güzel Cuma mesajları ve sözleri bulmak adına 10 Şubat en güzel, yeni, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

EN GÜZEL, RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

En güzel, kısa-uzun, yeni, resimli Cuma mesajları seçenekleri şöyle;

Cuma mesajları ve sözleri 10 Şubat | En güzel, dualı, yeni, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri yayında
  • Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...
  • Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)
  • Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)
  • Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…
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Cuma mesajları ve sözleri 10 Şubat | En güzel, dualı, yeni, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri yayında
  • Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.
  • Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Cuma mesajları ve sözleri 10 Şubat | En güzel, dualı, yeni, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri yayında
  • Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • 'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.
  • Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…
Cuma mesajları ve sözleri 10 Şubat | En güzel, dualı, yeni, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri yayında
  • Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
  • Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
  • Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
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