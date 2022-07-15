CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 | En güzel, kısa-uzun, dualı, hadisli, duygusal, eşe dosta gönderilecek, anlamlı, yeni, resimsiz-resimli Cuma mesajları seçenekleri

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.