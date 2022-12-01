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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 | En güzel, yeni, kısa-uzun, dualı-ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri BURADA
Giriş Tarihi: 01.12.2022 20:32 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 20:32

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 | En güzel, yeni, kısa-uzun, dualı-ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri BURADA

İslam alemi için anlamlı ve önemli günler arasında olan bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu olarak erişmiş olmanın mutluluğuyla sevdiklerine "hayırlı Cumalar mesajı" göndermek isteyenler En güzel, yeni, kısa-uzun, dualı-ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri için araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. En güzel, yeni, kısa-uzun, dualı-ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçeneklerine bu başlık altından erişerek sevdiklerinize Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter ve SMS üzerinden gönderebilirsiniz.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 | En güzel, yeni, kısa-uzun, dualı-ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri BURADA

"Hayırlı Cumalar Mesajı" göndermek ve en güzel, yeni, kısa-uzun, dualı-ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçeneklerine erişmek isteyenler internet ortamındaki en güzel ve resimli Cuma Mesajları için araştırmalarına devam ediyor.

EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ SEÇENEKLERİ

En güzel, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri şöyle;

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 | En güzel, yeni, kısa-uzun, dualı-ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri BURADA

1. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

2. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

3. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

4. Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

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CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 | En güzel, yeni, kısa-uzun, dualı-ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri BURADA

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 | En güzel, yeni, kısa-uzun, dualı-ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri BURADA

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022 | En güzel, yeni, kısa-uzun, dualı-ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözleri seçenekleri BURADA

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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