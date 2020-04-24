Cuma mesajları ve sözleri: Ramazan'a özel en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! 24 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri…

İslam alemi için değeri oldukça fazla olan Ramazan-ı Şerif'in ilk gününün Cuma'ya denk gelmesi, Cuma gününün anlamına anlam katıyor. Müslüman vatandaşlarımız "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan'in ilk günü olan bu güzel Cuma gününde eşi, dostu ve sevdikleriyle en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları paylaşmak için araştırmalar yapmaya devam ediyor. Hazırladığımız içerikte kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ile dualı ve ayetli resimleri de bulabileceksiniz. Dilerseniz WhatsApp, Facebook, Instagram, ya da resimli mesaj olarak paylaşabilirsiniz. İşte 24 Nisan bayraklı, ayetli, resimli en güzel Cuma mesajları…

EN GÜZEL, ANLAMLI, RESİMLİ VE SÖZLÜ CUMA MESAJLARI (24 NİSAN CUMA 2020)

Ramazan'a özel en güzel ve anlamlı resimli, sözlü cuma mesajlarından sizler için seçtiklerimiz şöyle;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.