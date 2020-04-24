Cuma mesajları ve sözleri: Ramazan'a özel en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! 24 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri…

Ramazan'ın ilk günü olmasıyla birlikte anlamına anlam katan Cuma gününe bir kez daha kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Müslüman alemi "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif'in de başladığı bu güzel günde sevdikleriyle, eş ve dostlarıyla paylaşmak isteyenler en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İçeriğimizde kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ile dualı ve ayetli resimleri de bularak sevdiklerinizle WhatsApp, Facebook, Instagram veya daha pek çok sosyal medya hesabı üzerinde, dilerseniz SMS ile resimli mesaj olarak da gönderebilirsiniz. İşte 24 Nisan resimli, ayetli, dualı ve bayraklı Cuma mesajları…