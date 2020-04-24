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Haberler Galeri Cuma mesajları ve sözleri: Ramazan'a özel en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! 24 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri…

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Ramazan'ın ilk günü olmasıyla birlikte anlamına anlam katan Cuma gününe bir kez daha kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Müslüman alemi "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif'in de başladığı bu güzel günde sevdikleriyle, eş ve dostlarıyla paylaşmak isteyenler , , resimli ve sözlü ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İçeriğimizde kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ile dualı ve ayetli resimleri de bularak sevdiklerinizle WhatsApp, Facebook, Instagram veya daha pek çok sosyal medya hesabı üzerinde, dilerseniz SMS ile resimli mesaj olarak da gönderebilirsiniz. İşte 24 Nisan resimli, ayetli, dualı ve bayraklı Cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 01:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 12:16
Cuma mesajları ve sözleri: Ramazan'a özel en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! 24 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri…

İslam alemi için değeri oldukça fazla olan Ramazan-ı Şerif'in ilk gününün Cuma'ya denk gelmesi, Cuma gününün anlamına anlam katıyor. Müslüman vatandaşlarımız "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan'in ilk günü olan bu güzel Cuma gününde eşi, dostu ve sevdikleriyle , , resimli ve sözlü paylaşmak için araştırmalar yapmaya devam ediyor. Hazırladığımız içerikte kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ile dualı ve ayetli resimleri de bulabileceksiniz. Dilerseniz WhatsApp, Facebook, Instagram, ya da resimli mesaj olarak paylaşabilirsiniz. İşte 24 Nisan bayraklı, ayetli, resimli en güzel Cuma mesajları…

EN GÜZEL, ANLAMLI, RESİMLİ VE SÖZLÜ CUMA MESAJLARI (24 NİSAN CUMA 2020)

Ramazan'a özel en güzel ve anlamlı resimli, sözlü cuma mesajlarından sizler için seçtiklerimiz şöyle;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Cuma mesajları ve sözleri: Ramazan'a özel en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! 24 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri…

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

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Cuma mesajları ve sözleri: Ramazan'a özel en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! 24 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri…

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri: Ramazan'a özel en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! 24 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri…

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Cuma mesajları ve sözleri: Ramazan'a özel en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! 24 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri…

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri: Ramazan'a özel en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! 24 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri…

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Cuma mesajları ve sözleri: Ramazan'a özel en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! 24 Nisan 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri…
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