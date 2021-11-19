Cuma mesajları ve sözleri: En güzel Cuma mesajları 2021 yeni, resimli, kısa, yazılı ve ayetli

Bir Cuma gününe daha sağlık, mutluluk ve huzurla erişmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu güzel günde camileri doldurarak yüce Allah'a namaz ibadetini yerine getirecek olanlar sevdiklerine WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden ya da SMS olarak Cuma mesajı göndermek isteyerek "en güzel Cuma mesajları 2021 yeni, resimli, kısa, yazılı ve ayetli" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. yeni, resimli, kısa, yazılı, ayetli Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri.