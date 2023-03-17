CUMA MESAJLARI YENİ VE RESİMLİ SÖZLER YAYINLANDI! 17 Mart En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli, hadisli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun

Ramazan ayına girmeden önceki son Cuma gününde Cuma mesajları en yeni görsellerle gönderiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma Hutbesi konusu "Ramazan: Rahmet ve Mağfiret Ayı" oldu. İbadetle dolu geçirilmesinin yanı sıra eş, dost ve akrabanın birbirlerine iyi dileklerde bulunduğu ve dua ettiği bu özel günde en güzel Cuma mesajları ve sözleri 2023 haberimizde yer alıyor. Sizlerde sevdiklerinize en güzel, kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajı gönderebilirsiniz. İşte 17 Mart Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri…