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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI YENİ VE RESİMLİ SÖZLER YAYINLANDI! 17 Mart En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli, hadisli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun
Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 07:58

CUMA MESAJLARI YENİ VE RESİMLİ SÖZLER YAYINLANDI! 17 Mart En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli, hadisli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun

Ramazan ayına girmeden önceki son Cuma gününde Cuma mesajları en yeni görsellerle gönderiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma Hutbesi konusu "Ramazan: Rahmet ve Mağfiret Ayı" oldu. İbadetle dolu geçirilmesinin yanı sıra eş, dost ve akrabanın birbirlerine iyi dileklerde bulunduğu ve dua ettiği bu özel günde en güzel Cuma mesajları ve sözleri 2023 haberimizde yer alıyor. Sizlerde sevdiklerinize en güzel, kısa, uzun, anlamlı, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajı gönderebilirsiniz. İşte 17 Mart Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri…

CUMA MESAJLARI YENİ VE RESİMLİ SÖZLER YAYINLANDI! 17 Mart En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli, hadisli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun

''Cumanız Mübarek Olsun'' ''Hayırlı Cumalar'' yazılarını göndererek sevdiklerinizin Cumasını kutlamış olursunuz. En yeni görsellerle Cuma mesajları ve sözleri göndermek isteyenler ise Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden uzun ve kısa Cuma mesajı araştırması yapıyor. Anlamlı ve kısa mesajlar her hafta olduğu gibi sosyal medya platformlarında yerini alıyor. İşte en güzel, resimli Cuma mesajları

CUMA MESAJLARI YENİ VE RESİMLİ SÖZLER YAYINLANDI! 17 Mart En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli, hadisli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, KISA, UZUN, ANLAMLI VE EN GÜZEL SEÇENEKLERİYLE YAYINLANDI

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

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CUMA MESAJLARI YENİ VE RESİMLİ SÖZLER YAYINLANDI! 17 Mart En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli, hadisli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA MESAJLARI YENİ VE RESİMLİ SÖZLER YAYINLANDI! 17 Mart En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli, hadisli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI YENİ VE RESİMLİ SÖZLER YAYINLANDI! 17 Mart En güzel, kısa, uzun, dualı, resimli, hadisli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

"Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun."

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