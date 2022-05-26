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Haberler Yaşam Cuma mesajları yayında! 27 Mayıs 2022 En güzel, dualı, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 18:55 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 18:58

Cuma mesajları yayında! 27 Mayıs 2022 En güzel, dualı, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN!

Müslüman alemi her Cuma olduğu gibi ibadetlerini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşarken öte yandan sevdikleriyle paylaşmak üzere Cuma mesajları araştırmalarına başladı. Gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamalarından bu kıymetli günün anlam ve önemiyle ilgili görsel ve metinler paylaşmak isteyenler "En güzel, dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun, resimli, videolu, gifli, Cuma mesajları ve sözler" arayışına çıktı. Sabah.com.tr olarak sizler için en güzel görsel ve metinleri derledik. İşte 27 Mayıs 2022 Farklı Cuma mesajları...

Cuma mesajları yayında! 27 Mayıs 2022 En güzel, dualı, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN!

İslamiyet açısından büyük öneme sahip olan günde milyonlarca müslüman ibadetlerini yerine getirirken öte yandan çeşitli mecralardan paylaşımlarda bulunuyor.Sabah saatleriyle beraber bu mübarek güne kavuşmanın huzurunu yaşayan müslüman alemi sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dileklerini iletmek üzere araştırmalarına başladı. En güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 27 Mayıs 2022 Cuma mesajları seçeneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte en güzel, hadisli, dualı, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 2022 Cuma mesajları seçenekleri...

Cuma mesajları yayında! 27 Mayıs 2022 En güzel, dualı, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN!

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

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Cuma mesajları yayında! 27 Mayıs 2022 En güzel, dualı, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN!

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı? O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları yayında! 27 Mayıs 2022 En güzel, dualı, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN!

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Cuma mesajları yayında! 27 Mayıs 2022 En güzel, dualı, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize HAYIRLI CUMALAR DİLEYİN!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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