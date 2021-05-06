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Haberler Yaşam Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Diyanet ile adım adım Cuma Namazı kılınışı ve okunacak dualar, sureler
Giriş Tarihi: 06.05.2021 23:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 23:25

Nasıl Kılınır? ile adım adım ,

Bir Cuma gününe daha Sağlık mutluluk ve huzurla varmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Ülkemizde etkili olan sebebiyle tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edilirken, İslam alemi için pek çok anlam ve önemi olan bu güzel günde namaz ibadetini yerine getirecek olanlar, haftada 1 kez kılınması sebebiyle bilgi tazelemek adına Nasıl Kılınır? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Cuma Namazı Nasıl Kılınır? sorusu cevabı ve ile adım adım abdest alınış bilgileri.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Diyanet ile adım adım Cuma Namazı kılınışı ve okunacak dualar, sureler

İslam alemi için anlamlı ve önemli yeri olan bir Cuma gününde daha, Müslümanlar camilere giderek namaz ibadetini yerine getirecek. Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde kılacak olanlar haftada tek sefer kılındığı için unutulabileceğinden Cuma Namazı Nasıl Kılınır? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Diyanet ile adım adım Cuma Namazı kılınışı ve okunacak dualar, sureler

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

İşleri Başkanlığı kaynaklı olarak adım adım kılınışı, okunacak dualar, ve abdest alınışı bilgileri şöyle;

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Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Diyanet ile adım adım Cuma Namazı kılınışı ve okunacak dualar, sureler

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  • Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  • Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Diyanet ile adım adım Cuma Namazı kılınışı ve okunacak dualar, sureler
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Diyanet ile adım adım Cuma Namazı kılınışı ve okunacak dualar, sureler

ABDEST NASIL ALINIR?

Niyet edilir

Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.

Eller yıkanır

Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.

Ağız yıkanır

Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.

Burun yıkanır

Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.

Yüz yıkanır

İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.

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