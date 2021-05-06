Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Diyanet ile adım adım Cuma Namazı kılınışı ve okunacak dualar, sureler

Bir Cuma gününe daha Sağlık mutluluk ve huzurla varmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Ülkemizde etkili olan corona virüsü pandemisi sebebiyle tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edilirken, İslam alemi için pek çok anlam ve önemi olan bu güzel günde namaz ibadetini yerine getirecek olanlar, haftada 1 kez kılınması sebebiyle bilgi tazelemek adına Cuma Namazı Nasıl Kılınır? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Cuma Namazı Nasıl Kılınır? sorusu cevabı ve Diyanet ile adım adım abdest alınış bilgileri.