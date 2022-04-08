İslam alemince her hafta bir bayram gibi geçirilen Cuma namazı vakti için bugün de sorgulamalar başladı. Öğle namazı vaktinde kılınan Cuma namazı, camide cemaatle birlikte eda ediliyor. İl il değişkenlik gösteren ezan saatleri, illerde takip edilmeye başlandı. Müslümanlar kendi illeri için "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İl il Cuma vakitleri öğle ezanıyla birlikte belli oluyor. Diyanet ile açıklanan ezan vakitlerine göre 8 Nisan 2022 Cuma namazı saati kaç, öğle ezanı kaçta okunuyor? İşte il il İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul Cuma vakti…