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Haberler Yaşam Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor? 8 Nisan 2022 Cuma namazı saati: Diyanet ile il il İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakti
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:26

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor? 8 Nisan 2022 Cuma namazı saati: Diyanet ile il il İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakti

İslam alemince her hafta bir bayram gibi geçirilen Cuma namazı vakti için bugün de sorgulamalar başladı. Öğle namazı vaktinde kılınan Cuma namazı, camide cemaatle birlikte eda ediliyor. İl il değişkenlik gösteren ezan saatleri, illerde takip edilmeye başlandı. Müslümanlar kendi illeri için "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İl il Cuma vakitleri öğle ezanıyla birlikte belli oluyor. Diyanet ile açıklanan ezan vakitlerine göre 8 Nisan 2022 Cuma namazı saati kaç, öğle ezanı kaçta okunuyor? İşte il il İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul Cuma vakti

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor? 8 Nisan 2022 Cuma namazı saati: Diyanet ile il il İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından illerde belirlenen ezan vakitlerine göre her hafta Cuma saati belli oluyor. Bugün de "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündemde. Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen Cuma vakti için camiler illerde cemaatleri bekliyor. Öğle ezanı vaktinde kılınan Cuma namazı için sayılı saatler kaldı. Peki, 8 nisan 2022 Cuma namazı saati kaç, öğle ezanı kaçta okunuyor. İşte il il Cuma vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor? 8 Nisan 2022 Cuma namazı saati: Diyanet ile il il İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakti

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 8 NİSAN 2022

Diyanet ezan vakitleri ile belirlenen Cuma saati İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde şöyle olacak:

İzmir: 13.18

Ankara: 12.56

Bursa: 13.11

İstanbul: 13.11

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor? 8 Nisan 2022 Cuma namazı saati: Diyanet ile il il İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

- Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

- Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

- Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

- Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor? 8 Nisan 2022 Cuma namazı saati: Diyanet ile il il İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakti

- İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

- Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

- "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor? 8 Nisan 2022 Cuma namazı saati: Diyanet ile il il İzmir, Ankara, İstanbul cuma vakti

- İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

- Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

- Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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