Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

"Kısmı Kapanma" uygulamasının son haftasının yaşandığı şu günlerde sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorgulamalar hız kesmeden devam ediyor. Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 3 günlük kısıtlama ilan edilmişti. 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 23, 24 ve 25 Nisan 2021 tarihlerinde kısıtlama uygulanacak. Bu kapsamda, hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri!