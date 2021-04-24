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Haberler Yaşam Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 24.04.2021 06:27 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 13:34

Cumartesi Pazar saatleri: Hafta sonu 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

"Kısmı Kapanma" uygulamasının son haftasının yaşandığı şu günlerde ile ilgili sorgulamalar hız kesmeden devam ediyor. Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle genelgesi kapsamında 3 günlük kısıtlama ilan edilmişti. 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 23, 24 ve 25 Nisan 2021 tarihlerinde kısıtlama uygulanacak. Bu kapsamda, hangi illerde var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile !

Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonu birleştirilerek 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Bu yıl da koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında 23 Nisan ile hafta sonu (24-25 Nisan) birleştirilerek 3 günlük uygulanıyor. Bu kapsamda; tarafından 81 ilin valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre; 24-25 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri de de belli oldu. 24-25 Nisan Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte genelge detayları!

Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

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Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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